Revelan detalles del crimen de un adolescente en Alto Comedero

Un adolescente de 15 años murió tras recibir varias heridas de arma blanca en el barrio Alto Comedero , en San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió durante la madrugada, en inmediaciones de una vivienda donde se realizaba una fiesta de egresados con jóvenes de distintos puntos de la ciudad.

Policiales. Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero

Según los primeros datos de la investigación, el ataque se produjo fuera del domicilio, cuando una patota interceptó a dos adolescentes que se encontraban en el lugar. Uno de ellos falleció y el otro resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Vecinos que residen en la zona aportaron testimonios clave sobre lo sucedido. Uno de ellos expresó: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”.

El relato coincide con la información judicial que indica que la víctima no residía en el barrio y había llegado al lugar para participar de la celebración junto a sus compañeros.

apuñalado en Alto Comedero

Un ataque sorpresivo fuera de la vivienda

Otro vecino explicó que el episodio ocurrió de manera repentina. “Los chicos estaban en una fiesta y después pasó todo afuera. Fue un ataque”, señaló. De acuerdo con los testimonios, la agresión se dio cuando una patota del barrio interceptó a los adolescentes.

“Fue algo territorial, por los barrios”, sostuvo otro, quien aseguró que el grupo atacante actuó de manera directa contra los jóvenes.

El ataque generó momentos de extrema tensión entre quienes estaban en el lugar. “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”, relató un vecino que presenció el caos posterior a las puñaladas.

En medio de la confusión, otro adolescente también resultó herido con un arma blanca. “Hay otro que también fue apuñalado, pero no está grave”, confirmaron.

Detenciones de menores tras el homicidio

A pocas horas del crimen, efectivos policiales concretaron la detención de dos menores de edad, una adolescente y un varón de 16 y 15 años, quienes aparecen como los principales sospechosos del ataque. El procedimiento se realizó en distintos sectores del barrio Tupac Amaru.

Por orden de la fiscalía, también quedaron demorados otros menores que se encontraban con los sospechosos al momento del operativo. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, con la presencia de padres o tutores legales.