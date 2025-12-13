Detienen a dos adolescentes acusados por el crimen del joven de 15 años en Alto Comedero

A pocas horas del homicidio de un adolescente de 15 años en Alto Comedero, efectivos policiales concretaron la detención de dos menores de edad que aparecen como principales sospechosos del ataque. El procedimiento se realizó en distintos sectores del barrio Tupac Amaru.

Policial. Una joven denunció un intento de robo en la colectora de Ruta 9 y relató el hecho en redes sociales

La víctima perdió la vida tras recibir varias heridas de arma blanca en medio de una pelea entre grupos de adolescentes. El episodio ocurrió fuera de una vivienda donde se desarrollaba una celebración con jóvenes de distintos puntos de Alto Comedero.

Los detenidos son una adolescente y un varón de 16 y 15 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, junto con otros menores que se encontraban en el lugar al momento del procedimiento.

Según fuentes vinculadas a la investigación, luego del hecho se dispuso un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. La medida se ejecutó por orden de la fiscalía interviniente, que actuó con datos aportados por testigos presenciales.

Durante el recorrido, los efectivos lograron localizar una vivienda donde se encontraba un grupo de adolescentes de entre 13 y 16 años. En ese inmueble, la Policía identificó a los dos jóvenes sindicados como quienes habrían atacado al adolescente fallecido.

Testigos del hecho señalaron que ambos menores habrían utilizado armas blancas durante la pelea, que se desató por diferencias entre sectores barriales de Alto Comedero.

Traslado y medidas dispuestas por la fiscalía

Luego de la aprehensión, la fiscalía ordenó el arresto preventivo no solo de los dos sospechosos, sino también del resto del grupo que se encontraba con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero.

El procedimiento se realizó con la presencia de los padres o tutores legales de los menores, conforme a lo establecido por la normativa vigente. En la dependencia policial se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y la identificación de cada uno de los involucrados.

Posteriormente, la fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores, que tendrá a su cargo la continuidad de la investigación y la imputación formal de los adolescentes de 16 y 15 años.

apuñalado en Alto Comedero

Qué se investiga sobre la fiesta de egresados

Además del ataque fatal, la Justicia abrió líneas de investigación paralelas vinculadas al contexto en el que ocurrió el hecho. Entre los puntos bajo análisis figura la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores que participaron del encuentro.

La fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con o sin autorización de sus padres y qué tipo de control existía dentro de la vivienda donde se realizó la reunión. También se analiza por qué no había adultos responsables supervisando el desarrollo del evento.

En ese marco, quedaron bajo investigación los padres de la víctima, los progenitores de los menores acusados y los adultos responsables del resto de los adolescentes presentes.

La muerte del adolescente

El ataque sucedió en calle Pozo Cavado, en cercanías de la avenida Intersindical. La víctima recibió una puñalada, avanzó unos metros y cayó sin vida pese a la intervención del SAME.

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras advertir la presencia del joven herido sobre la calzada. Al llegar, el personal del SAME encontró al adolescente con signos vitales y dio inicio a extensas maniobras de reanimación, que lamentablemente no tuvieron éxito.

El joven residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero. En el enfrentamiento participaron varones y mujeres.