Un fuerte choque frontal dejó cinco heridos en Ruta Nacional 9

Fuerte choque en Ruta Nacional 9.

Un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Renault Logan se registró este sábado cerca de las 9 de la mañana sobre la Ruta Nacional 9, en inmediaciones de Bárcena, en el departamento Tumbaya. El hecho involucró a dos vehículos que circulaban en sentido contrario y terminó con cinco personas heridas.

El siniestro ocurrió en una franja horaria de alto movimiento vehicular, lo que generó complicaciones en la circulación durante casi dos horas. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia tras el impacto.

Personas heridas y atención médica Como consecuencia del choque, cinco personas sufrieron lesiones de distinta consideración. Todas recibieron asistencia en el lugar por personal del SAME, que desplegó ambulancias y equipos médicos para la atención inmediata.

Según la información oficial, los heridos se encontraban conscientes y fuera de peligro.

Operativo y tránsito normalizado En el lugar también trabajaron efectivos de seguridad vial, quienes ordenaron la circulación y realizaron las tareas preventivas para evitar nuevos incidentes. Durante el operativo, el tránsito permaneció reducido a un solo carril, con paso alternado. Con el retiro de los vehículos involucrados y la finalización de las pericias de rigor, la circulación sobre la Ruta Nacional 9 quedó normalizada antes del mediodía.

