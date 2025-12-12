viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 17:45
Atención.

Restringen el tránsito en Ciudad de Nieva por trabajos de EJESA

En un sector del barrio Ciudad de Nieva se llevarán a cabo tareas programadas de la empresa EJESA.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Calle Coronel Dávila, barrio Ciudad de Nieva.

Calle Coronel Dávila, barrio Ciudad de Nieva.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este sábado 13 de diciembre se llevarán adelante trabajos programados de EJESA sobre calle Coronel Dávila, en el barrio Ciudad de Nieva. Las tareas se realizarán entre Dr. Iriarte y avenida Dr. Carrillo.

Como consecuencia de estas labores, la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso:

  • Prohibición de estacionamiento en todo el sector intervenido.

  • Circulación restringida a media calzada desde las 06:00 hasta las 14:00.

Las autoridades solicitaron a la comunidad circular con máxima precaución, respetar la señalización colocada y seguir las indicaciones del personal de tránsito para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los trabajos.

Tareas de mantenimiento
Tareas de mantenimiento de EJESA.

Tareas de mantenimiento de EJESA.

Corte programado en el Bº Centro este domingo

-Horario

De 07:00 a 13:00 aproximadamente.

-Zonas afectadas

  • Barrio Centro

  • Calles entre: Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia y Sarmiento,

    además de sectores aledaños.

-Trabajos que realizará EJESA

  • Renovación de cámaras subterráneas.

  • Cambio del transformador por uno nuevo.

  • Reemplazo del cable principal que lleva energía hacia la red de baja tensión.

