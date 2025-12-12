Restringen el tránsito en Ciudad de Nieva por trabajos de EJESA

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este sábado 13 de diciembre se llevarán adelante trabajos programados de EJESA sobre calle Coronel Dávila, en el barrio Ciudad de Nieva. Las tareas se realizarán entre Dr. Iriarte y avenida Dr. Carrillo .

Como consecuencia de estas labores, la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso:

Las autoridades solicitaron a la comunidad circular con máxima precaución , respetar la señalización colocada y seguir las indicaciones del personal de tránsito para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los trabajos.

Circulación restringida a media calzada desde las 06:00 hasta las 14:00 .

Prohibición de estacionamiento en todo el sector intervenido.

Reemplazo del cable principal que lleva energía hacia la red de baja tensión.

Cambio del transformador por uno nuevo.

