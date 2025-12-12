Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.

La música tropical atraviesa horas de dolor por la muerte de Martín Fernández, cantante reconocido por su paso en Alazán y figura clásica del género en los años 90 . Según su entorno, el artista sufrió un accidente cerebrovascular y quedó internado en terapia intensiva, donde su estado generó preocupación entre colegas y seguidores. La noticia se confirmó este viernes y provocó una ola de mensajes, homenajes y recuerdos que circulan en redes sociales.

La carrera de Martín Fernández dejó una marca fuerte en la música popular argentina. Su voz formó parte del crecimiento de Alazán, grupo que tuvo un papel importante dentro del género y que alcanzó alta difusión en radios, televisores y escenarios de todo el país.

La partida del cantante generó impacto inmediato, ya que la banda seguía activa con fechas anunciadas y apariciones en redes que mostraban el ritmo de trabajo de las últimas semanas.

Martín Fernández Martín Fernández, reconocido cantante de cumbia.

Días de espera y un fuerte acompañamiento

Tras el ACV, Fernández quedó internado en terapia intensiva. La noticia se viralizó con rapidez y despertó muestras de apoyo que llegaron desde distintos puntos del país.

La familia agradeció los mensajes y el acompañamiento del público. Las redes sociales se transformaron en una vigilia constante donde seguidores, colegas y amigos enviaron fuerza y elevaron pedidos por su recuperación.

La voz de Martín Fernández está asociada a los años dorados de la movida tropical. Su estilo, su impronta y su presencia en escenarios dejaron huella en quienes lo escucharon durante su paso por Alazán.

El artista formó parte de un circuito musical que marcó generaciones, con shows en boliches, festivales y programas televisivos que lo mostraron como uno de los referentes de la década.

Un camino que empezó desde abajo

La historia de Martín Fernández en la música surgió desde el esfuerzo. En los años 90, su voz se escuchó en distintas grabaciones del sello Magenta, donde participó en versiones de temas populares bajo el nombre “Grupo Expresso”.

Estos trabajos se difundieron en compilados que circulaban tanto en medios oficiales como en puestos callejeros, un clásico de la época para quienes seguían la movida tropical.

Su llegada a Alazán estuvo marcada por una situación inesperada. Entró como reemplazo de un cantante que atravesaba un problema de salud y logró quedarse con un rol central.

Ese paso abrió una etapa nueva en su carrera. Con el grupo, Fernández tuvo presencia constante en escenarios y programas dedicados al género, donde ganó reconocimiento entre seguidores y colegas.