Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Hace algunos días confirmaron cuáles serán las
fechas de pago del aguinaldo, el bono de fin de año y los sueldos de noviembre y diciembre en Jujuy. El cronograma alcanza a todos los empleados de la Administración Pública e incluye tanto el detalle de los montos como las jornadas en las que se realizará cada depósito.
Fechas del aguinaldo y sueldos
El
aguinaldo se pagará entre el 15 y el 19 de diciembre, según cada organismo.
Además, se informó cómo será el pago de sueldos:
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cómo se pagará el bono de fin de año
El bono extraordinario se pagará en
dos cuotas:
Los montos serán:
Aumentos para noviembre y diciembre
En noviembre habrá un
aumento del 2,5%, además del pase de sumas no remunerativas al básico y la actualización de distintos adicionales. Escalafón General
Habrá mejoras en el
Adicional Remunerativo por categoría y en el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa. Escalafón Docente
Serán bonificables
$19.232,35 del suplemento no remunerativo.
Tres adicionales llegarán a
$40.000 en diciembre de 2025: Escalafón Profesional
El
Adicional por Disponibilidad Permanente subirá $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025. Resumen de fechas 1 al 4 de diciembre: sueldos de noviembre
15 al 19 de diciembre: aguinaldo
27 de diciembre: primera cuota del bono
2 al 5 de enero: sueldos de diciembre
15 de enero: segunda cuota del bono
