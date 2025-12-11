Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?

Hace algunos días confirmaron cuáles serán las fechas de pago del aguinaldo, el bono de fin de año y los sueldos de noviembre y diciembre en Jujuy. El cronograma alcanza a todos los empleados de la Administración Pública e incluye tanto el detalle de los montos como las jornadas en las que se realizará cada depósito.

El aguinaldo se pagará entre el 15 y el 19 de diciembre , según cada organismo.

Además, se informó cómo será el pago de sueldos:

El bono extraordinario se pagará en dos cuotas :

Sueldos de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026

Sueldos de noviembre: del 1 al 4 de diciembre

27 de diciembre de 2025: primera cuota

15 de enero de 2026: segunda cuota

Los montos serán:

$300.000 para quienes cobran menos de $1.400.000

$200.000 para quienes superan ese monto

Aumentos para noviembre y diciembre

En noviembre habrá un aumento del 2,5%, además del pase de sumas no remunerativas al básico y la actualización de distintos adicionales.

Escalafón General

Habrá mejoras en el Adicional Remunerativo por categoría y en el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa.

Escalafón Docente

Serán bonificables $19.232,35 del suplemento no remunerativo.

Tres adicionales llegarán a $40.000 en diciembre de 2025:

Enseñanza Inclusiva

Frente a Alumnos

Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación

Escalafón Profesional

El Adicional por Disponibilidad Permanente subirá $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025.

Resumen de fechas