jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 08:43
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Confirmaron las fechas del aguinaldo, el bono de fin de año y el pago de sueldos en Jujuy para este fin de año.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?

Hace algunos días confirmaron cuáles serán las fechas de pago del aguinaldo, el bono de fin de año y los sueldos de noviembre y diciembre en Jujuy. El cronograma alcanza a todos los empleados de la Administración Pública e incluye tanto el detalle de los montos como las jornadas en las que se realizará cada depósito.

Fechas del aguinaldo y sueldos

El aguinaldo se pagará entre el 15 y el 19 de diciembre, según cada organismo.

Además, se informó cómo será el pago de sueldos:

  • Sueldos de noviembre: del 1 al 4 de diciembre

  • Sueldos de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026

plata dinero
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?

Cómo se pagará el bono de fin de año

El bono extraordinario se pagará en dos cuotas:

  • 27 de diciembre de 2025: primera cuota

  • 15 de enero de 2026: segunda cuota

Los montos serán:

  • $300.000 para quienes cobran menos de $1.400.000

  • $200.000 para quienes superan ese monto

Aumentos para noviembre y diciembre

En noviembre habrá un aumento del 2,5%, además del pase de sumas no remunerativas al básico y la actualización de distintos adicionales.

Escalafón General

Habrá mejoras en el Adicional Remunerativo por categoría y en el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa.

Escalafón Docente

Serán bonificables $19.232,35 del suplemento no remunerativo.

Tres adicionales llegarán a $40.000 en diciembre de 2025:

  • Enseñanza Inclusiva

  • Frente a Alumnos

  • Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación

Escalafón Profesional

El Adicional por Disponibilidad Permanente subirá $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025.

Resumen de fechas

  • 1 al 4 de diciembre: sueldos de noviembre

  • 15 al 19 de diciembre: aguinaldo

  • 27 de diciembre: primera cuota del bono

  • 2 al 5 de enero: sueldos de diciembre

  • 15 de enero: segunda cuota del bono

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

