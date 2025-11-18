martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 10:30
Billeteras virtuales.

¿Cómo pedir la tarjeta de crédito de Mercado Pago?

Mercado Libre había empezado a habilitarla de forma progresiva en el país, después de lanzarla en Brasil (2021) y México (2023). Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mercado Libre continúa profundizando su apuesta por el sector financiero argentino a través de Mercado Pago.

Mercado Libre continúa profundizando su apuesta por el sector financiero argentino a través de Mercado Pago. En esa estrategia, comunicó en agosto la puesta en marcha de su propia tarjeta de crédito. Es un producto que la compañía ya había probado en Brasil (2021) y México (2023) y que ahora desembarca en el país.

El objetivo es disputar más terreno frente a la banca tradicional y otras plataformas digitales. La novedad se conoció poco después de que, a finales de mayo, se hiciera público que la firma creada por Marcos Galperin había iniciado ante el BCRA el trámite para obtener una licencia bancaria y operar como entidad clásica.

Cómo pedir la tarjeta de crédito de Mercado Pago.

Expansión del producto y criterios de otorgamiento

Hasta que ese permiso avance, la tarjeta será emitida bajo la figura de “emisor de tarjeta no financiero”. De la Serna explicó que utilizan un sistema de evaluación crediticia desarrollado internamente y que, a medida que cada cliente demuestre responsabilidad en sus pagos, las líneas de crédito asignadas podrán ampliarse y volverse más favorables.

El directivo también señaló que no persiguen una meta fija respecto a la cantidad de tarjetas a distribuir, sino que buscan emitir únicamente las que consideren adecuadas. La empresa tampoco detalló cuántos plásticos llevan emitidos en Brasil y México, sus plazas con mayor volumen de usuarios y operación.

La compañía informó que su nueva tarjeta de crédito no implica gastos de mantenimiento ni cobrará comisiones a quienes la pidan. Además, en esta etapa inicial permitirá financiar compras en hasta tres pagos sin recargo dentro del sitio de Mercado Libre y también en operaciones realizadas con el QR de Mercado Pago que superen los $30.000.

Mercado Libre continúa profundizando su apuesta por el sector financiero argentino.

Aunque por ahora no podrá utilizarse para consumos en el extranjero ni para operaciones en moneda distinta al peso, la empresa aseguró que ya están avanzando para sumar esa opción “en poco tiempo”.

Beneficios iniciales y alcances operativos

Los topes de uso y los fondos habilitados se definen de acuerdo con el sistema de evaluación crediticia creado por Mercado Libre, que combina información pública con los datos que genera cada usuario en la plataforma, como hábitos de consumo, cumplimiento de pagos, servicios contratados y eventuales atrasos.

La compañía sostuvo que este nuevo plástico puede llegar a usuarios que actualmente no califican para una tarjeta tradicional, siempre y cuando cuenten con un historial mínimo de uso dentro del ecosistema de la plataforma. De todos modos, De la Serna aclaró que, al comenzar, el producto estará orientado principalmente a perfiles de menor riesgo.

Este lanzamiento convive tanto con la tarjeta prepaga que ya estaba en circulación como con las líneas de crédito que la firma venía otorgando. “Dependerá de la necesidad de cada usuario. Si tenés que cancelar una deuda, quizás no te sirve una tarjeta de crédito y necesitás los pesos de un préstamo”, señalan desde la empresa.

Quien pida la tarjeta tendrá la opción de utilizarla de manera virtual desde el mismo momento en que la gestione, a través de la aplicación de la compañía. Además, existirá la alternativa de pedir el formato físico —que, en un comienzo, podrá reemplazarse sin costo en caso de extravío o robo— para operar en comercios presenciales.

El nuevo producto estará disponible únicamente para mayores de edad y no incluirá la opción de generar extensiones ni tarjetas suplementarias.

Paso a paso, como tramitar la tarjeta de crédito de Mercado Pago

  • Desde la pantalla principal de la aplicación, tenés que ingresar en la opción "Ir a mi tarjeta".
  • Luego seleccioná "Pedí tu tarjeta física" para iniciar el trámite.

*La tarjeta no tendrá costos de emisión, envío, mantenimiento o reposición.

Asimismo, el plástico llegará sin información sensible visible: no incluirá nombre, numeración ni otros datos a la vista. Toda la información personal y financiera quedará resguardada y solo podrá ser consultada por el propietario de la tarjeta.

