viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 18:33
Economía.

El dólar bajó y tocó su menor valor desde septiembre del 2025

Las acciones y los bonos cerraron en alza tras la sanción de la reforma laboral en Diputados. Además bajó el riesgo país a 519 unidades.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Bajó el dólar.

Bajó el dólar.

El retroceso del dólar se da en un contexto de mayor calma financiera, impulsada por señales positivas del frente político y económico, tras la sanción en Diputados del proyecto de ley de Modernización Laboral.

Subieron acciones y bonos en la Bolsa porteña

En la misma jornada, el mercado bursátil argentino mostró números en verde. El índice S&P Merval subió 1,2% y alcanzó los 2.873.248 puntos, aunque en el acumulado de febrero mantiene una pérdida cercana al 10%.

Los bonos soberanos en dólares también registraron una mejora del 0,7%. Entre las acciones líderes, se destacaron las subas de IRSA (+8,7%) y ByMA (+7,9%), que encabezaron las ganancias del día.

Fuente Reuters - Real Time Las acciones y los bonos volvieron a subir

Baja el riesgo país y crece la expectativa por el Senado

El riesgo país, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, bajó tres puntos y se ubicó en 519 unidades, reflejando una leve mejora en la percepción de los inversores.

Desde el mercado financiero interpretan que la aprobación de la reforma laboral en Diputados generó una señal de respaldo político al Gobierno. Analistas señalaron que ahora se espera el tratamiento del proyecto en el Senado, con la posibilidad de que se convoque a una sesión a fines de febrero para avanzar con la sanción definitiva.

