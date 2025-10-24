viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 10:26
Economía.

ANSES deposita hasta $322.000 a desempleados: los requisitos para recibir el pago

Se inició la acreditación de los haberes correspondientes al mes de octubre. ANSES depositará el pago antes de las elecciones del fin de semana.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno Nacional implementó un programa de asistencia económica para trabajadores desempleados.

El Gobierno Nacional implementó un programa de asistencia económica para trabajadores desempleados.

El Gobierno Nacional puso en marcha un programa de ayuda económica destinado a los desempleados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un pago de hasta $322.000 en octubre de 2025. Esta iniciativa ofrece un respaldo financiero temporal a quienes cumplan los requisitos.

El desembolso se efectuará antes de las elecciones y su cálculo se realiza sobre el 75% del salario promedio de los últimos seis meses de trabajo, sin superar el tope fijado por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Este beneficio no se ajusta automáticamente junto con otras prestaciones sociales, dado que se trata de una medida extraordinaria para aliviar la situación económica de quienes quedaron sin empleo.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Qué es la prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo consiste en un apoyo económico otorgado por el Estado a través de ANSES, dirigido a trabajadores que han perdido su empleo formal, ya sea en relación de dependencia o en el sector de la construcción.

El Ministerio de Capital Humano colabora estrechamente con ANSES para asegurar que los desembolsos se efectúen puntualmente.

anses jujuy

Quiénes pueden acceder

El subsidio se encuentra destinado a personas que han perdido su empleo sin justificación, a quienes finalizó su contrato, o a quienes atraviesan circunstancias como quiebra del empleador, falta de renovación del acuerdo laboral, fallecimiento del empleador individual o problemas de salud que impidan continuar trabajando.

Los criterios de elegibilidad dependen del tipo de vínculo laboral:

  • Trabajadores en relación de dependencia permanente: 6 meses con aportes en los últimos 3 años.
  • Empleados eventuales o de temporada: 12 meses con aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados antes del despido.
  • Trabajadores de la construcción: 8 meses con aportes en los últimos 2 años previos al final de la obra.
ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Cómo solicitar la prestación por Desempleo de ANSES

La solicitud del beneficio puede gestionarse de manera presencial en las delegaciones de ANSES, previa obtención de un turno, o de forma digital mediante el sitio web oficial. Quienes deseen acceder al subsidio deben presentar la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Documentación que acredite el cese laboral, como telegramas de despido, sentencias de quiebra o certificados médicos, según corresponda.
ANSES
ANSES anunció beneficios en sus prestaciones

ANSES anunció beneficios en sus prestaciones

Montos de la prestación por Desempleo en octubre 2025

El subsidio mensual se calcula como el 75% del salario promedio más alto de los últimos seis meses de actividad laboral. Sin embargo, el importe no puede superar los $322.000, según lo establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil. La duración del beneficio varía según los aportes acumulados, con un límite máximo de 12 meses consecutivos.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo

El calendario de pagos para octubre de 2025 se organiza de la siguiente manera:

Plan 1 (beneficiarios activos):

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 17 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 20 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 21 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de octubre.
ANSES
ANSES ha anunciado un aumento del 2,21% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de marzo de 2025. Este ajuste eleva la jubilación mínima, que junto con un bono de $70.000, alcanzará los $349.121,71.

ANSES ha anunciado un aumento del 2,21% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de marzo de 2025. Este ajuste eleva la jubilación mínima, que junto con un bono de $70.000, alcanzará los $349.121,71.

Plan 2 (nuevos beneficiarios):

  • Todas las terminaciones de DNI: del 1 al 10 de octubre.

El subsidio se acreditará de forma directa en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario, siguiendo el calendario de pagos establecido por ANSES.

