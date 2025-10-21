ANSES: ¿Cuándo cobro SUAF en noviembre 2025?

Fechas de cobro de la asignación por hijo del SUAF en noviembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer el cronograma de pagos de la asignación por hijo del SUAF correspondiente a noviembre de 2025 . Como es habitual, el calendario se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

En esta ocasión, las fechas del SUAF se ajustaron debido al próximo fin de semana largo , que incluye el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable establecido por el Decreto 1027/2024 .

El SUAF está destinado a trabajadores en relación de dependencia , monotributistas , jubilados y pensionados del SIPA , beneficiarios de ART , titulares del fondo de desempleo y excombatientes de Malvinas . La asignación se otorga por cada hijo menor de 18 años , y no tiene límite de edad cuando se trata de un hijo con discapacidad.

Para cobrar el beneficio , es imprescindible que los vínculos familiares estén registrados en Anses , lo que requiere presentar la partida de nacimiento , el DNI de cada miembro del grupo familiar y, cuando corresponda, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y/o la sentencia de adopción .

Fechas de pago de la asignación por hijo – noviembre 2025

El calendario de cobro del SUAF para noviembre se determina según el último dígito del DNI del titular del beneficio.

10/11/2025: DNI terminados en 0.

11/11/2025: DNI terminados en 1.

12/11/2025: DNI terminados en 2.

13/11/2025: DNI terminados en 3.

14/11/2025: DNI terminados en 4.

17/11/2025: DNI terminados en 5.

18/11/2025: DNI terminados en 6.

19/11/2025: DNI terminados en 7.

20/11/2025: DNI terminados en 8.

25/11/2025: DNI terminados en 9.

Requisitos de Anses para cobrar SUAF.

2,08% de aumento en noviembre de 2025

En noviembre de 2025, Anses aplicará un incremento del 2,08% a las asignaciones familiares del SUAF. Aunque el ajuste todavía no fue publicado oficialmente por el organismo previsional, se anticipó tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Con esta actualización, el monto de la asignación por hijo para el primer tramo de ingresos será de $59.851, mientras que para un hijo con discapacidad ascenderá a $194.873. También se modifica el límite de ingresos para acceder al beneficio, quedando en $2.453.608 por persona y en $4.907.216 por grupo familiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos de la asignación por hijo del SUAF.

A partir del 10 de noviembre, los beneficiarios del SUAF podrán consultar los montos y detalles de su liquidación ingresando a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.