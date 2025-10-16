ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre 2025 con el aumento

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2025 con el aumento confirmado.

En noviembre , los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino recibirán un nuevo aumento en sus haberes , calculado según el último índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . Así, los beneficiarios de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) obtendrán un incremento del 2,08% durante el penúltimo mes del año .

Economía. ANSES: quienes se quedan afuera del bono para jubilados en octubre 2025

Beneficio. ANSES inicia la devolución del 20 % retenido de la AUH: cómo solicitarlo

Este ajuste corresponde a la variación inflacionaria de septiembre , que fue del 2,1% . Es importante señalar que las actualizaciones mensuales se determinan considerando los porcentajes de inflación con dos decimales , lo que permite fijar el monto exacto del aumento .

Con este nuevo ajuste , la jubilación mínima pasa a ser de $333.052,70 , a lo que se adiciona un bono extraordinario de $70.000 , que continúa vigente sin modificaciones . De esta manera, el ingreso total para quienes perciben la mínima asciende a $403.052,70 .

A continuación, se detallan los valores actualizados que los jubilados percibirán durante este mes:

Jubilación mínima: $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

Jubilados y pensionados de Anses. La Anses ya dio a conocer el calendario de pagos de julio 2025 para jubilados y pensionados.

Por qué el aumento mensual a jubilados es menor a la inflación

El bono previsional tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación y brindar un refuerzo económico a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos. No obstante, aunque en noviembre se aplique un incremento del 2,07%, el bono adicional continuará fijo en $70.000 para quienes cobran la mínima.

Esta situación afecta el monto total percibido, dado que el complemento no se actualiza desde marzo de 2024, lo que provoca que el aumento real de los haberes resulte inferior al registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Jubilados y pensionados de Anses.

Quiénes cobran el bono previsional completo y quiénes un proporcional en noviembre de 2025

El bono de $70.000 se deposita junto con el pago mensual y está dirigido, principalmente, a quienes perciben la jubilación mínima, las pensiones no contributivas o la PUAM.

En el caso de los beneficiarios que cobran más del haber mínimo, el monto del bono se calcula de manera proporcional, hasta alcanzar un límite máximo de $403.020,07.

Como es habitual cada mes, las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones varían según la terminación del DNI y se distribuyen a lo largo de todo el mes.

anses jujuy

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar el trámite jubilatorio ante la Anses, se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal oficial de la Anses y seleccionar la sección Mi Anses . Una vez allí, ingresar el CUIL y la clave de la seguridad social .

y seleccionar la sección . Una vez allí, ingresar el y la . Comprobar que todos los aportes jubilatorios estén correctamente registrados mediante la ruta Trabajo > Consultar Historia Laboral.

PUAM de ANSES.