Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero, en plena jornada de paro general convocado por la CGT , la Administración Nacional de la Seguridad Social realiza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país, incluida la provincia de Jujuy. La medida sindical afecta la atención presencial en algunas sucursales bancarias, pero no modifica la acreditación de los haberes.

El calendario oficial de febrero 2026 rige según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Los fondos ingresan en las cuentas bancarias de los beneficiarios durante la fecha prevista.

La adhesión de trabajadores bancarios genera cambios en la atención en ventanilla. Sin embargo, las entidades financieras informan que los sistemas electrónicos operan con normalidad.

Las cámaras que agrupan a los bancos —Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Bancos de la Argentina, Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina y Asociación de la Banca Especializada— comunican que home banking, aplicaciones móviles y tarjetas permiten operar sin interrupciones.

Los usuarios pueden consultar saldos, realizar transferencias y pagar servicios desde canales digitales. El dinero acreditado permanece disponible en la cuenta del titular.

Quiénes cobran este 19 de febrero

En la jornada de hoy perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 6 y 7. También cobran titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 6.

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo con DNI terminado en 5 acceden al pago en esta fecha. En cuanto a la Asignación por Prenatal y Maternidad, corresponde el turno a DNI finalizados en 8 y 9.

Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio siguen disponibles hasta el 12 de marzo, sin importar la terminación del documento. Las Pensiones No Contributivas ya completan su calendario, aunque el cobro permanece habilitado dentro del plazo establecido.

Montos actualizados de jubilaciones en febrero 2026

El haber mínimo jubilatorio en febrero alcanza los $359.219,42. A esa cifra se suma un bono previsional de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $429.079,70 para quienes perciben la mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor registra un monto de $287.375,53. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $251.453,59. El haber máximo jubilatorio se ubica en $2.417.441,63.

La actualización responde al índice de movilidad previsional. Cada beneficiario puede verificar el monto exacto en la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave de Seguridad Social.

Valores de asignaciones y otras prestaciones

La AUH fija un monto de $129.096, con un pago directo de $103.276,80 tras la retención del 20%. Para hijo con discapacidad, el valor asciende a $420.354, con pago directo de $336.283,20.

Las asignaciones familiares del sistema SUAF parten de $64.554 por menor y $210.186 por hijo con discapacidad en el primer rango de ingresos. La Asignación por Embarazo mantiene el mismo esquema de valores.

La Prestación por Desempleo se ubica entre $170.500 y $341.000 según cada caso particular. El pago se realiza a mes vencido.

Para conocer fecha exacta y monto liquidado, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES.