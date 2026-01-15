¿De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en febrero de 2026?

La jubilación mínima aumentará a $359.219,42 en febrero de 2026, según la actualización por inflación.

A partir de febrero de 2026 , la jubilación mínima pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se ubicará en $359.219,42 , reflejando un incremento del 2,84% según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

Si se confirma el bono extraordinario de $70.000 , el haber mínimo para los beneficiarios alcanzaría $429.219,42 durante el segundo mes del año. Esta actualización repercute directamente en miles de jubilados y pensionados a lo largo del país.

En los meses previos, las prestaciones jubilatorias y pensiones registraron aumentos acumulativos del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero . Estas actualizaciones se implementan con el objetivo de seguir el ritmo de la inflación y evitar que el poder de compra de los beneficiarios del organismo previsional se vea afectado.

El incremento del 2,84% no se limita únicamente al haber mínimo de las jubilaciones, sino que se extiende a la totalidad de los beneficios gestionados por la Anses , incluyendo pensiones, asignaciones sociales y, de manera destacada, la jubilación máxima , que a partir de febrero de 2026 alcanzará los $2.358.940,75 .

Jubilados y pensionados Jubilados y pensionados de ANSES.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará fijada en $287.375,54 mensuales, monto que podría elevarse hasta $357.375,54 si se confirma el bono extraordinario adicional.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijarán en $251.453,59, monto que podría ascender a $321.453,59 si se aplica el bono extraordinario adicional. En tanto, la pensión para madres de siete hijos se equipara al haber mínimo, alcanzando $359.219,42 sin el bono y $429.219,42 con el extra.

Además, se actualizan las prestaciones sociales dirigidas a niños y familias. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $129.082,71 por cada menor beneficiario, mientras que en el caso de hijos con discapacidad, el importe mensual llegará a $420.312,22.

Aumentan las jubilaciones.

En lo que respecta a la Asignación Familiar por Hijo, los beneficiarios que se encuentren en el primer tramo salarial recibirán $64.547,52 por cada hijo. Por su parte, la asignación por embarazo se fijará en $121.818,42, de los cuales se paga el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se abona una vez al año, sujeto a la presentación de las correspondientes libretas de control y seguimiento.

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero 2026

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono extraordinario: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

PUAM con bono extraordinario: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono extraordinario: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono extraordinario: $429.219,42

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

AUH por discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por embarazo: $121.818,42 (80% mensual, 20% anual mediante presentación de libretas)

El ajuste se corresponde con el dato de inflación de diciembre de 2026.

El programa de pagos oficial de la Anses para febrero se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, se espera que siga la estructura tradicional. En general, los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones comienzan a depositarse durante la segunda semana del mes, mientras que los montos más altos suelen acreditarse a partir de la tercera semana.

La planificación de los depósitos se realiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. El régimen de movilidad mensual que regula estos incrementos fue definido por el Decreto 274/2024, emitido por el Poder Ejecutivo.

Esta disposición reemplazó el antiguo esquema de ajustes cada tres meses, estableciendo actualizaciones automáticas mensuales basadas en la inflación acumulada de los dos meses anteriores.

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026.

Desde su implementación en abril de 2024, este mecanismo de actualización periódica busca mantener una correspondencia más directa entre los ingresos y el aumento de precios, acortando el desfase que presentaba la fórmula previa y asegurando que los haberes reflejen los cambios en la inflación con mayor rapidez.