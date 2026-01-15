jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 09:01
Economía.

¿De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en febrero de 2026?

El organismo previsional aplicará un incremento del 2,84% en todas sus prestaciones, de acuerdo con la inflación registrada en diciembre de 2025.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La jubilación mínima aumentará a $359.219,42 en febrero de 2026, según la actualización por inflación.

La jubilación mínima aumentará a $359.219,42 en febrero de 2026, según la actualización por inflación.

A partir de febrero de 2026, la jubilación mínima pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ubicará en $359.219,42, reflejando un incremento del 2,84% según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

Lee además
ANSES publicó el calendario de pagos de Becas Progresar de enero 2026.
Economía.

Becas Progresar: ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026
La Anses dispuso un incremento del 2,47% sobre todos los haberes en enero de 2026.
Economía.

ANSES: cómo quedan las jubilaciones en enero 2026

Si se confirma el bono extraordinario de $70.000, el haber mínimo para los beneficiarios alcanzaría $429.219,42 durante el segundo mes del año. Esta actualización repercute directamente en miles de jubilados y pensionados a lo largo del país.

ANSES
ANSES.

ANSES.

En los meses previos, las prestaciones jubilatorias y pensiones registraron aumentos acumulativos del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero. Estas actualizaciones se implementan con el objetivo de seguir el ritmo de la inflación y evitar que el poder de compra de los beneficiarios del organismo previsional se vea afectado.

ANSES: ¿Cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones en febrero 2026?

El incremento del 2,84% no se limita únicamente al haber mínimo de las jubilaciones, sino que se extiende a la totalidad de los beneficios gestionados por la Anses, incluyendo pensiones, asignaciones sociales y, de manera destacada, la jubilación máxima, que a partir de febrero de 2026 alcanzará los $2.358.940,75.

Jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará fijada en $287.375,54 mensuales, monto que podría elevarse hasta $357.375,54 si se confirma el bono extraordinario adicional.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijarán en $251.453,59, monto que podría ascender a $321.453,59 si se aplica el bono extraordinario adicional. En tanto, la pensión para madres de siete hijos se equipara al haber mínimo, alcanzando $359.219,42 sin el bono y $429.219,42 con el extra.

Además, se actualizan las prestaciones sociales dirigidas a niños y familias. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $129.082,71 por cada menor beneficiario, mientras que en el caso de hijos con discapacidad, el importe mensual llegará a $420.312,22.

Aumentan las jubilaciones.

En lo que respecta a la Asignación Familiar por Hijo, los beneficiarios que se encuentren en el primer tramo salarial recibirán $64.547,52 por cada hijo. Por su parte, la asignación por embarazo se fijará en $121.818,42, de los cuales se paga el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se abona una vez al año, sujeto a la presentación de las correspondientes libretas de control y seguimiento.

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero 2026

  • Jubilación mínima: $359.219,42
  • Jubilación mínima con bono extraordinario: $429.219,42
  • Jubilación máxima: $2.358.940,75
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54
  • PUAM con bono extraordinario: $357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono extraordinario: $321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42
  • Pensión para madres de siete hijos con bono extraordinario: $429.219,42
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
  • AUH por discapacidad: $420.312,22
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
  • Asignación por embarazo: $121.818,42 (80% mensual, 20% anual mediante presentación de libretas)
El ajuste se corresponde con el dato de inflación de diciembre de 2026.

El programa de pagos oficial de la Anses para febrero se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, se espera que siga la estructura tradicional. En general, los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones comienzan a depositarse durante la segunda semana del mes, mientras que los montos más altos suelen acreditarse a partir de la tercera semana.

La planificación de los depósitos se realiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. El régimen de movilidad mensual que regula estos incrementos fue definido por el Decreto 274/2024, emitido por el Poder Ejecutivo.

Esta disposición reemplazó el antiguo esquema de ajustes cada tres meses, estableciendo actualizaciones automáticas mensuales basadas en la inflación acumulada de los dos meses anteriores.

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026.

Desde su implementación en abril de 2024, este mecanismo de actualización periódica busca mantener una correspondencia más directa entre los ingresos y el aumento de precios, acortando el desfase que presentaba la fórmula previa y asegurando que los haberes reflejen los cambios en la inflación con mayor rapidez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026

ANSES: cómo quedan las jubilaciones en enero 2026

Bono de ANSES en enero: quién cobra $70.000, quién ronda $40.000 y quién queda afuera

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

ANSES: las fechas de cobro para jubilados y pensionados en enero 2026

Lo que se lee ahora
Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Hoy se paga la última cuota del bono de fin de año: los montos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy. video
¡Imperdible!

Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba video
Pretemporada.

Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Hoy se paga la última cuota del bono de fin de año: los montos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel