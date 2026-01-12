Bono de ANSES en enero: quién cobra $70.000, quién ronda $40.000 y quién queda afuera

Bono de ANSES en enero

Durante enero, la ANSES avanza con el cronograma que incluye aumento por movilidad y el bono bajo la figura de Compensación Económica. No se liquida igual para todos: se calcula para completar un ingreso mensual hasta un tope. Por eso, algunos jubilados que cobran más que la mínima igualmente perciben un refuerzo.

La clave del esquema es que existe un “piso” de ingresos que el organismo busca garantizar sin superar un límite. En enero, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32 y, para quienes están en ese valor, corresponde el bono completo de $70.000. En cambio, cuando el haber mensual supera la mínima, el refuerzo se achica en forma proporcional, porque su función es “completar” hasta el monto máximo establecido para la Compensación Económica.

ANSES: cómo se calcula la Compensación Económica El tope fijado para enero es de $419.299,32. Esto significa que la ANSES suma un monto adicional variable para que el ingreso final se acerque a ese límite, pero sin pasarlo. Por ese motivo, el bono “de referencia” que se menciona en muchos casos no es idéntico para todos: mientras más alto es el haber, menor será el refuerzo, ya que la diferencia a cubrir es más pequeña.

En términos prácticos, un jubilado que cobra cerca de $379.299 puede recibir un bono aproximado de $40.000, porque la ANSES completa la diferencia hasta llegar al tope de $419.299,32. Si, en cambio, el haber es de $399.299, el refuerzo es inferior: se liquida solo lo necesario para alcanzar ese límite general. De esta manera, el beneficio se concentra en quienes están en un rango intermedio: cobran más que la mínima, pero todavía no llegan al monto máximo que corta el pago.

Bono: quiénes cobran y quiénes dejan de cobrarlo en enero Cobran la Compensación Económica (en sus distintas modalidades) los jubilados y pensionados del sistema contributivo, además de titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas, siempre que el ingreso mensual no supere los $419.299,32. En estos casos, el refuerzo se aplica para completar el monto final del mes. En cambio, quienes ya cobran un haber igual o superior a $419.299,32 quedan afuera del bono: en enero, perciben solo su haber con el aumento por movilidad, sin suma adicional. Por eso, algunos beneficiarios notarán que este mes reciben un extra y otros no: la diferencia está en si su ingreso quedó por debajo del tope y, de ser así, cuánto falta para alcanzarlo. Este esquema suele generar consultas porque el bono no se presenta como una cifra fija para todos los jubilados, sino como una compensación que varía caso por caso. La referencia de $70.000 aplica a la mínima; el resto de los montos se ajusta automáticamente según el haber mensual informado en la liquidación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







