¿De cuánto será el bono de ANSES para jubilados en 2026?

El proyecto de Presupuesto 2026 , que comenzará a tratarse esta tarde en el Congreso , ratifica la continuidad del bono que ANSES otorga a jubilados y pensionados . Según el texto oficial , el bono se mantendrá en $70.000 durante todo 2026 , sin ningún ajuste, tal como sucede desde marzo de 2024 .

De esta manera, el beneficio seguirá pagándose el año próximo, pero permanecerá congelado , sin actualización frente a la inflación . Esta decisión afecta sobre todo a los beneficiarios de ingresos más bajos , ya que el monto adicional pierde poder adquisitivo mes a mes.

Durante la campaña electoral , Javier Milei criticó fuertemente el otorgamiento de bonos a jubilados y pensionados . No obstante, al asumir el poder, optó por mantener este beneficio para evitar un desplome brusco en los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos .

Desde el inicio de su gestión , el Gobierno solo modificó el bono en una ocasión, elevándolo de $55.000 a $70.000 en marzo de 2024 . El proyecto de Presupuesto 2026 asegura la continuidad del refuerzo , aunque sin contemplar aumentos adicionales para el año próximo.

El refuerzo se abona íntegramente a quienes cobran el haber mínimo, y de forma proporcional al resto de los jubilados y pensionados, hasta que el total combinado alcance la jubilación mínima más los $70.000.

Según lo establecido en el Decreto 848/2025, quienes perciben ingresos de $340.879,59 recibirán el pago completo, alcanzando un ingreso total de $410.879,59. Por encima de ese monto, el bono se reduce de manera gradual. El reciente anuncio de un incremento del 5,4% no implica una suba adicional del refuerzo.

Al dar a conocer el Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei indicó que los beneficiarios de ANSES —jubilados y pensionados— recibirían un incremento cercano al 5% durante el próximo año. Sin embargo, el proyecto de ley precisa que la suba será del 5,4% y aclara que no constituye un aumento extra ni extraordinario.

De acuerdo con el documento oficial, este porcentaje se obtiene mediante la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según la inflación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

En otras palabras, el incremento anunciado corresponde únicamente al mecanismo automático de actualización, sin contemplar ninguna mejora sobre el bono, que se mantendrá congelado en $70.000 durante todo 2026.