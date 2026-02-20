viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 08:43
Política.

La Legislatura de Jujuy realizará hoy la sesión preparatoria desde las 10hs

Hoy desde las 10, la Legislatura de Jujuy realizará la sesión preparatoria para fijar día y hora para la visita del Gobernador; que sería el viernes 27 de febrero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
legislatura de jujuy
Legislatura de Jujuy
La sesión preparatoria es una instancia prevista por el reglamento interno para organizar el inicio del año legislativo: fija el día y la hora del discurso de apertura del Poder Ejecutivo y, de manera habitual, ordena aspectos institucionales para el funcionamiento de la Cámara.

En este caso, fuentes legislativas anticiparon que el foco estará puesto en confirmar el cronograma del acto de apertura y ajustar la agenda parlamentaria de cara al inicio formal del período ordinario.

Legislatura de Jujuy
Hoy se realiza la Sesión Preparatoria en la Legislatura

Hoy se realiza la Sesión Preparatoria en la Legislatura

Cuándo sería la apertura del 165° Período Legislativo

Según lo previsto, la apertura de sesiones ordinarias podría realizarse el viernes 27 de febrero en el recinto de la Legislatura provincial, con la presencia del Gobernador para el informe anual de gestión y lineamientos del año. En cuanto al horario, aun no está definido si será por la mañana, a las 10 o desde las 17hs, lo que se pautará en la sesión de hoy.

La sesión preparatoria funciona como el paso previo “procedimental” que garantiza que el inicio del período se realice con reglas claras, autoridades definidas y agenda ordenada para el trabajo legislativo.

En Nación: cuándo habla Javier Milei

A nivel nacional, el período de sesiones ordinarias del Congreso comienza cada año el 1° de marzo y se extiende hasta el 30 de noviembre, tal como establece la Constitución Nacional. En esa fecha, el Presidente encabezará la Asamblea Legislativa y brindará su discurso de apertura (el horario suele confirmarse por convocatoria oficial en la previa).

