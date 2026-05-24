Por qué después de la gripe muchas personas siguen con tos: la explicación de una médica jujeña

En medio del aumento de cuadros respiratorios en Jujuy, una de las situaciones que más se repite en consultorios y hogares es la tos persistente después de una gripe o infección viral. Muchas personas sienten que ya se recuperaron, pero continúan tosiendo durante días o incluso semanas.
La neumonóloga Patricia Meyer explicó que este fenómeno es frecuente en esta temporada y está relacionado con el daño que ciertos virus generan sobre las vías respiratorias. “Lo que produce este virus es una alteración a nivel del epitelio de la laringe y la tráquea”, señaló en diálogo con TodoJujuy.
Por qué la tos puede durar tanto tiempo
Según detalló la especialista, algunos virus respiratorios afectan directamente las estructuras encargadas de limpiar y movilizar secreciones dentro de las vías aéreas. “Todos los vellos que favorecen la movilización de secreciones han sido barridos por este virus”, explicó.
Ese proceso provoca irritación e inflamación persistente en la garganta y la tráquea, incluso después de superar la etapa más fuerte de la enfermedad. Por eso muchas personas continúan con episodios de tos aunque ya no tengan fiebre, dolor corporal o congestión nasal. “Queda una tos residual que puede durar hasta un mes”, advirtió Meyer.
Por qué vuelve la tos cuando una persona habla o hace esfuerzo
Uno de los síntomas que más se repite es la reaparición de la tos en situaciones cotidianas. La especialista explicó que muchos pacientes vuelven a toser cuando hablan durante varios minutos, se ríen, respiran profundo o realizan algún esfuerzo físico.
“Cuando uno habla o respira profundo vuelve a aparecer la tos”, sostuvo. En algunos casos, esta situación genera preocupación porque las personas creen que la enfermedad empeoró o volvió a empezar. Sin embargo, Meyer aclaró que muchas veces forma parte del proceso normal de recuperación.
Primera muerte por la Gripe H3N2.
Gripe - Jujuy | Foto de archivo
Qué se puede hacer para aliviar los síntomas
La neumonóloga explicó que no siempre es necesario utilizar medicación fuerte y que, en muchos casos, el principal factor para mejorar es el paso del tiempo. “En la mayoría es el tiempo”, afirmó.
De todos modos, señaló que existen algunas medidas que pueden ayudar a aliviar la irritación respiratoria:
- Vapor de agua en la ducha
- Nebulizaciones indicadas por profesionales
- Buena hidratación
- Evitar humo y ambientes cerrados
- Mantener ventilados los espacios
También recomendó evitar la automedicación y consultar si los síntomas empeoran o aparecen señales de alarma.
Cuándo hay que consultar
Aunque la tos residual puede ser habitual después de ciertos cuadros virales, Meyer remarcó que hay síntomas que requieren atención médica.
Entre ellos aparecen:
- Dificultad para respirar
- Fiebre persistente
- Tos que empeora con los días
- Decaimiento marcado
- Dolor en el pecho
- Respiración agitada
Embed - Preocupan los cuadros respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar
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