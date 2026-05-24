Por qué después de la gripe muchas personas siguen con tos: la explicación de una médica jujeña

Por qué después de la gripe muchas personas siguen con tos

En medio del aumento de cuadros respiratorios en Jujuy , una de las situaciones que más se repite en consultorios y hogares es la tos persistente después de una gripe o infección viral. Muchas personas sienten que ya se recuperaron, pero continúan tosiendo durante días o incluso semanas.

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La neumonóloga Patricia Meyer explicó que este fenómeno es frecuente en esta temporada y está relacionado con el daño que ciertos virus generan sobre las vías respiratorias. “Lo que produce este virus es una alteración a nivel del epitelio de la laringe y la tráquea”, señaló en diálogo con TodoJujuy.

Según detalló la especialista, algunos virus respiratorios afectan directamente las estructuras encargadas de limpiar y movilizar secreciones dentro de las vías aéreas. “Todos los vellos que favorecen la movilización de secreciones han sido barridos por este virus”, explicó.

Ese proceso provoca irritación e inflamación persistente en la garganta y la tráquea, incluso después de superar la etapa más fuerte de la enfermedad . Por eso muchas personas continúan con episodios de tos aunque ya no tengan fiebre, dolor corporal o congestión nasal. “Queda una tos residual que puede durar hasta un mes” , advirtió Meyer.

Por qué vuelve la tos cuando una persona habla o hace esfuerzo

Uno de los síntomas que más se repite es la reaparición de la tos en situaciones cotidianas. La especialista explicó que muchos pacientes vuelven a toser cuando hablan durante varios minutos, se ríen, respiran profundo o realizan algún esfuerzo físico.

“Cuando uno habla o respira profundo vuelve a aparecer la tos”, sostuvo. En algunos casos, esta situación genera preocupación porque las personas creen que la enfermedad empeoró o volvió a empezar. Sin embargo, Meyer aclaró que muchas veces forma parte del proceso normal de recuperación.

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Qué se puede hacer para aliviar los síntomas

La neumonóloga explicó que no siempre es necesario utilizar medicación fuerte y que, en muchos casos, el principal factor para mejorar es el paso del tiempo. “En la mayoría es el tiempo”, afirmó.

De todos modos, señaló que existen algunas medidas que pueden ayudar a aliviar la irritación respiratoria:

Vapor de agua en la ducha

Nebulizaciones indicadas por profesionales

Buena hidratación

Evitar humo y ambientes cerrados

Mantener ventilados los espacios

También recomendó evitar la automedicación y consultar si los síntomas empeoran o aparecen señales de alarma.

tos convulsa niños

Cuándo hay que consultar

Aunque la tos residual puede ser habitual después de ciertos cuadros virales, Meyer remarcó que hay síntomas que requieren atención médica.

Entre ellos aparecen:

Dificultad para respirar

Fiebre persistente

Tos que empeora con los días

Decaimiento marcado

Dolor en el pecho

Respiración agitada