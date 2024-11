Peligro de automedicación: un problema que puede ser fatal

El impacto de la resistencia a los antibióticos trasciende el ámbito individual y afecta a toda la población. Según el infectólogo, “la automedicación puede generar resistencia bacteriana que se difunde en la comunidad. En hospitales, ya hay personas internadas con infecciones por bacterias que no tienen tratamiento. Estas personas llegaron a una era post antibiótica”.

Las perspectivas no son alentadoras. Hojman señaló que “se estima que para 2030 no habrá tratamientos efectivos para algunas enfermedades. Actualmente, el 30% de las infecciones ya no tienen alternativas terapéuticas, y se espera que estos números aumenten”.

La gravedad de la situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la resistencia a los antimicrobianos como una de las principales amenazas para la salud global.

El rol de la automedicación en la crisis

Uno de los principales factores que agravan esta problemática es la automedicación. “El problema es que acceder al sistema de salud a veces no es tan fácil, y lo más sencillo es comprar un antibiótico. Pero esto puede traer problemas graves a futuro. Siempre hay que consultar con un médico”, recomendó Hojman.

El especialista recordó que en Argentina está prohibida la propaganda de antibióticos en los medios de comunicación, aunque esta normativa no siempre se cumple. “Siguen apareciendo publicidades de antibióticos, lo que fomenta su uso sin control médico”, lamentó.

Consecuencias y soluciones posibles

La resistencia a los antimicrobianos genera un doble impacto. Por un lado, las personas que abusan de los antibióticos pueden desarrollar infecciones intratables. Por otro, la resistencia se expande y compromete la capacidad de tratar enfermedades comunes.

“Lo que puede pasar es que el paciente tenga otras enfermedades intratables porque la bacteria se hizo resistente. Nos quedamos sin opciones de tratamiento”, alertó el infectólogo. Para frenar esta tendencia, es crucial que los medicamentos solo se vendan bajo receta médica. “Los medicamentos deben cuidarse para que sigan siendo efectivos”, subrayó Hojman.

Un llamado urgente a la acción

La Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos busca sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre este problema creciente. Consultar siempre con profesionales de la salud y evitar la automedicación son medidas clave para enfrentar esta crisis.

“El uso responsable de los antibióticos no solo protege al paciente, sino también a toda la comunidad. Este problema debe ser una prioridad en las políticas de salud pública”, concluyó Hojman.