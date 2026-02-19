Realizar controles oftalmológicos a los chicos antes de las clases evita futuras distracciones en el aula

El inicio del ciclo lectivo 2026 trae consigo la compra de útiles, uniformes y, lo más importante, la puesta a punto de la salud. Realizar controles oftalmológicos antes de las clases permite identificar a tiempo patologías como la miopía o el astigmatismo y asegurar un año sin mayores complicaciones, según el Dr. Leonardo Fernández Irigaray (MN 86779), presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil.

Embed - Controles oftalmológicos antes de comenzar las clases ¿Qué buscan los médicos en el certificado escolar? Muchos padres creen que el control es un trámite rápido, pero el especialista aclara que un examen serio lleva tiempo. "Un certificado oftalmológico no es solamente un examen de agudeza visual, sino que es una consulta que nos va a llevar aproximadamente una hora", explicó el Dr. Fernández Irigaray. Durante la cita, es necesario dilatar la pupila para conocer la "refracción" real, es decir, si el niño necesita anteojos.

Existen tres problemas comunes que afectan el día a día en el aula. La miopía, que dificulta ver de lejos; la hipermetropía, que complica la visión de cerca; y el astigmatismo, que provoca una visión borrosa a cualquier distancia. Detectar esto a tiempo evita que el niño se esfuerce de más, evitando dolores de cabeza y falta de concentración.

El rol clave de los docentes en el aula El maestro suele ser el primero en notar que algo no anda bien. Si un alumno se levanta para copiar del pizarrón o frunce los ojos constantemente, son señales claras de alerta. El especialista enfatizó que "este niño tiene que tener un seguimiento en equipo" entre la familia y la escuela. Si el docente detecta algo, debe anotarlo en el cuaderno para que los padres actúen de inmediato.

Además de los problemas de graduación, hay signos físicos que no deben pasarse por alto. Un ojo desviado (estrabismo) o un "ojo colorado" persistente tras las vacaciones de pileta requieren atención médica. "Ante una situación de alarma de un chico que tiene un dolor de cabeza, un cansancio visual o un ojo desviado, hay que acercarse al médico oftalmólogo", recomendó el profesional. Un calendario de prevención para toda la vida La salud visual no empieza con la escuela, sino desde el nacimiento. El Dr. Fernández Irigaray detalló que el primer control debe hacerse apenas nace el bebé para verificar que sus medios ópticos estén sanos. Luego, los controles deben repetirse a los seis meses, al año, a los 3 y a los 5 años, antes de ingresar al sistema escolar. Una vez que comienza la primaria, la recomendación es estricta: un control completo una vez al año. Mantener esta rutina asegura que cualquier cambio en la visión sea corregido a tiempo, permitiendo que los chicos disfruten de su crecimiento y aprendizaje con total claridad. La prevención, como bien señala el doctor, es la mejor herramienta para cuidar el futuro de los más chicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.