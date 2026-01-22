Más libros, menos pantallas: las recomendaciones de la joven escritora jujeña

Isabella tiene 13 años y leyó más de 200 libros.

Isabella Albarracín, la joven autora jujeña de 13 años que escribió "Doqui", visitó Canal 4 para compartir recomendaciones de libros ideales para las vacaciones. Con pasión dio algunos consejos prácticos para principiantes en la lectura y destacó los beneficios de los libros frente a las pantallas.

Frase inspiradora y rutinas de lectura Al inicio de la entrevista, Isabella dejó una reflexión impactante: "Un lector vive mil vidas antes de morir, pero el que no lee vive solamente una". Explicó que leer permite vivir aventuras, conocer mundos y personajes a través de la imaginación en cada página.

Recomienda leer por las noches, tardes o durante la merienda, según las ganas del día. Para quienes recién empiezan, sugiere historietas con dibujos, diálogos y aventuras como primer paso antes de pasar a libros completos.

Beneficios y menos pantallas Isabella cuenta que la lectura ha mejorado su escritura, vocabulario, léxico e imaginación, impulsando sus proyectos de nuevos cuentos. En su rutina diaria no hay prohibiciones, pero prioriza libros sobre el celular, usándolo solo para mensajear y leyendo hasta quedarse dormida cuando el entusiasmo lo pide.

: Roald Dahl: "Charlie y la fábrica de chocolate", "Matilda", "Las brujas", por sus historias mágicas y divertidas. +10 años : "Invisible" de Eloy Moreno, reflexiona sobre bullying y transmite mensajes profundos.

