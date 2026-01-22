jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 18:40
Vacacaciones

Más libros, menos pantallas: las recomendaciones de la joven escritora jujeña

Reflexiones y consejos de Isabella Albarracín, la joven escritora de Jujuy para disfrutar la lectura infantil desde el principio.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Isabella tiene 13 años y leyó más de 200 libros.

Isabella Albarracín, la joven autora jujeña de 13 años que escribió "Doqui", visitó Canal 4 para compartir recomendaciones de libros ideales para las vacaciones. Con pasión dio algunos consejos prácticos para principiantes en la lectura y destacó los beneficios de los libros frente a las pantallas.

Frase inspiradora y rutinas de lectura

Al inicio de la entrevista, Isabella dejó una reflexión impactante: "Un lector vive mil vidas antes de morir, pero el que no lee vive solamente una". Explicó que leer permite vivir aventuras, conocer mundos y personajes a través de la imaginación en cada página.

Recomienda leer por las noches, tardes o durante la merienda, según las ganas del día. Para quienes recién empiezan, sugiere historietas con dibujos, diálogos y aventuras como primer paso antes de pasar a libros completos.

Beneficios y menos pantallas

Isabella cuenta que la lectura ha mejorado su escritura, vocabulario, léxico e imaginación, impulsando sus proyectos de nuevos cuentos. En su rutina diaria no hay prohibiciones, pero prioriza libros sobre el celular, usándolo solo para mensajear y leyendo hasta quedarse dormida cuando el entusiasmo lo pide.

Libros recomendados por edades

La joven escritora seleccionó títulos accesibles y enriquecedores según la etapa lectora:

  • Edad 8-9 años: Roald Dahl: "Charlie y la fábrica de chocolate", "Matilda", "Las brujas", por sus historias mágicas y divertidas.
  • +10 años: "Invisible" de Eloy Moreno, reflexiona sobre bullying y transmite mensajes profundos.
  • Lectores mayores: "La vuelta al mundo en ochenta días" de Julio Verne, con aventuras clásicas para mentes avanzadas.

Libertad para marcar y anotar

Apoya subrayar, remarcar ideas y usar separadores en los libros para captar conceptos clave, como hacía en el colegio. Luego, pasa esas notas a un cuaderno para organizar pensamientos y fomentar la creatividad.

Embed - La escritora jujeña Isabella Albarracín de 13 años, recomienda varios libros para las vacaciones

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel