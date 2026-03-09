Campaña de donación de sangre en Jujuy: se necesita urgente donantes de grupo O+

El Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy lanzó una campaña urgente de donación de sangre , con un llamado especial a personas del grupo O positivo , uno de los más requeridos en los hospitales de la provincia.

Jujuy. Donación de sangre: "La gente se volvió más individualista"

Solidaridad. Jujuy se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre": cuándo, dónde y todos los detalles

La directora del organismo, Ivonne Ruiz Huidobro , explicó que actualmente existe una alta demanda transfusional y que el sistema necesita reforzar el stock para poder responder a los requerimientos médicos.

“Estamos haciendo un llamamiento especial para aquellos jujeños que quieran donar sangre, principalmente del grupo O positivo. Muchos pacientes necesitan del compromiso y la solidaridad de la comunidad”, señaló.

Desde el organismo advirtieron que la falta de donantes de sangre es una preocupación recurrente , situación que se repite todos los años en distintos momentos.

Ruiz Huidobro explicó que el sistema de salud depende exclusivamente de las donaciones voluntarias.

2023 - 2023-03-29T092324.842.jpg Donación de sangre en Jujuy.

“Hay meses en los que la gente se dispone menos a donar sangre. Esto pasa en toda la Argentina, por eso vamos renovando estrategias para poder contar con suficientes donantes”, indicó.

Por qué se solicita especialmente sangre O positivo

El grupo O positivo es el más frecuente en la población y, por lo tanto, es también el más utilizado en transfusiones en los hospitales.

“En nuestra población predomina este grupo sanguíneo, por eso los hospitales requieren con mayor frecuencia sangre y componentes sanguíneos de O positivo”, detalló la especialista.

Dónde se puede donar sangre

Las personas que deseen colaborar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en el Hospital Snopek del barrio Alto Comedero.

Además, este martes se realizará una jornada especial de donación en el Parque Urbano (ex Parque Acuático) desde las 8 de la mañana.

Desde el organismo recordaron que la sangre no se compra ni se fabrica, por lo que la única manera de garantizar su disponibilidad es a través de la donación voluntaria.

“Esperamos el apoyo y la solidaridad de los jujeños para poder ayudar a todos los pacientes que necesitan componentes sanguíneos”, concluyó Ruiz Huidobro.