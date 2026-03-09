lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 16:41
Importante.

Campaña de donación de sangre en Jujuy: se necesita urgente donantes de grupo O+

Desde el Centro Regional de Hemoterapia alertaron por falta de donantes y convocaron a la comunidad para garantizar el abastecimiento en hospitales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Donación de sangre (imagen creada con IA).

Donación de sangre (imagen creada con IA).

El Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy lanzó una campaña urgente de donación de sangre, con un llamado especial a personas del grupo O positivo, uno de los más requeridos en los hospitales de la provincia.

Lee además
Foto ilustrativa.
Solidaridad.

Jujuy se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre": cuándo, dónde y todos los detalles
Donación de sangre.
Jujuy.

Donación de sangre: "La gente se volvió más individualista"

La directora del organismo, Ivonne Ruiz Huidobro, explicó que actualmente existe una alta demanda transfusional y que el sistema necesita reforzar el stock para poder responder a los requerimientos médicos.

“Estamos haciendo un llamamiento especial para aquellos jujeños que quieran donar sangre, principalmente del grupo O positivo. Muchos pacientes necesitan del compromiso y la solidaridad de la comunidad”, señaló.

Falta de donantes en la provincia

Desde el organismo advirtieron que la falta de donantes de sangre es una preocupación recurrente, situación que se repite todos los años en distintos momentos.

Ruiz Huidobro explicó que el sistema de salud depende exclusivamente de las donaciones voluntarias.

2023 - 2023-03-29T092324.842.jpg
Donación de sangre en Jujuy.

Donación de sangre en Jujuy.

“Hay meses en los que la gente se dispone menos a donar sangre. Esto pasa en toda la Argentina, por eso vamos renovando estrategias para poder contar con suficientes donantes”, indicó.

Por qué se solicita especialmente sangre O positivo

El grupo O positivo es el más frecuente en la población y, por lo tanto, es también el más utilizado en transfusiones en los hospitales.

“En nuestra población predomina este grupo sanguíneo, por eso los hospitales requieren con mayor frecuencia sangre y componentes sanguíneos de O positivo”, detalló la especialista.

Dónde se puede donar sangre

Las personas que deseen colaborar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en el Hospital Snopek del barrio Alto Comedero.

Además, este martes se realizará una jornada especial de donación en el Parque Urbano (ex Parque Acuático) desde las 8 de la mañana.

Desde el organismo recordaron que la sangre no se compra ni se fabrica, por lo que la única manera de garantizar su disponibilidad es a través de la donación voluntaria.

“Esperamos el apoyo y la solidaridad de los jujeños para poder ayudar a todos los pacientes que necesitan componentes sanguíneos”, concluyó Ruiz Huidobro.

Embed - IVONNE RUIZ HUIDOBRO- DONACIÓN DE SANGRE EN JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre": cuándo, dónde y todos los detalles

Donación de sangre: "La gente se volvió más individualista"

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Bajó la donación de sangre en Jujuy y piden más voluntarios

Vacunación antigripal en Jujuy: quiénes recibirán la primera dosis y dónde comenzará la campaña

Lo que se lee ahora
Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel