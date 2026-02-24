Bajó la donación de sangre en Jujuy y piden más voluntarios

Una nota publicada a nivel nacional encendió las alarmas sobre la caída en la cantidad de donantes voluntarios de sangre . En Jujuy, la situación no es ajena a esa realidad, aunque desde el sistema sanitario aseguraron que no se llegó a una instancia crítica.

La directora de Hemoterapia de Jujuy, Adriana Gatterea , explicó que la disminución es estacional y se repite cada año durante el verano.

"Encima, sumado a eso, el feriado largo de Carnaval y un paro. Todos los años tenemos que tener estrategias para poder mantener el stock en toda la provincia”, detalló.

Cuántos donantes se necesitan por día

El sistema provincial necesita que ingresen entre 40 y 50 unidades de sangre diarias para garantizar el abastecimiento. “Nosotros por día necesitamos que ingresen entre 40 a 50 unidades y que las mismas estén sanas”, remarcó Gatterea.

La aclaración no es menor. No todas las personas que se acercan a donar pueden hacerlo finalmente.

Durante el año pasado se atendieron aproximadamente 10.300 donantes en la provincia. Sin embargo, en las últimas semanas se registró una baja respecto a ese promedio habitual.

A pesar de la merma, la funcionaria llevó tranquilidad: “Gracias a Dios no llegamos a situaciones límites de poner en riesgo la vida de nadie, de tener que suspender cirugías o que algún paciente se haya quedado sin algún hemocomponente”.

En Jujuy se realizan más de 12.000 transfusiones al año, lo que da cuenta de la demanda constante del sistema sanitario.

Qué significa estar apto para donar

Uno de los puntos que más dudas genera es qué implica “estar sano” para donar sangre. La directora de Hemoterapia explicó que no se trata de no tener ninguna enfermedad, sino de no cursar patologías que impidan la donación en ese momento.

También hay enfermedades infectocontagiosas que impiden donar, como el chagas. En cambio, otras patologías controladas no son excluyentes: “Si sos diabética y no sos insulino dependiente, podés donar. Si sos hipertensa y tomás medicación, también, siempre que esté controlado”.

La evaluación médica previa es clave para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor.

Por qué es tan importante donar sangre

Gatterea fue contundente al explicar la necesidad permanente del sistema: “Todos los días hay pacientes internados en todos los hospitales de la provincia que necesitan transfusiones. Es todos los días”.

La sangre no se fabrica ni se reemplaza con medicamentos. “Dependemos de las personas sanas para ayudar a la persona que está enferma”, afirmó.

Por eso, el mensaje es claro: donar dos o tres veces al año puede marcar la diferencia. La convocatoria no es solo para el sistema público, sino también para clínicas privadas que cuentan con bancos de sangre y también requieren donantes.

“Es muy importante que la gente sea solidaria, que ayude a personas que no les estás viendo la carita. Puede ser un paciente con cáncer, un niño, una mamá que esté sangrando”, expresó.

Dónde donar esta semana

El equipo de Hemoterapia desplegó una agenda de colectas en distintos puntos de la provincia:

Hospital Materno Infantil

UNJu sede San Pedro (de 17:30 a 21)

Salón Bicentenario en Humahuaca

Paseo Pachamama (vieja terminal)

Salón Parroquial Espíritu Santo en Palpalá

Hospital Pablo Soria

Hospital San Roque

Hospital Materno Infantil

Salón Parroquial de Tumbaya

Desde el área apelaron a la solidaridad de la comunidad jujeña, que históricamente se destacó por su compromiso.

“Sabemos que Jujuy siempre respondió. Estamos transitando febrero y pronto se activan nuevamente las instituciones y empresas con las que trabajamos. Necesitamos que la gente se acerque y done”, concluyó la directora.