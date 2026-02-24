Cerraron el Paso de Jama por nieve sobre la ruta

Operativo de emergencia en el Paso de Jama por intensas nevadas (Foto de archivo).

El Paso de Jama permanece cerrado para todo tipo de vehículos debido a condiciones climáticas adversas en alta montaña. La presencia de nieve sobre la calzada en territorio chileno afecta la transitabilidad y obliga a interrumpir el cruce fronterizo.

Según la información oficial, la situación se concentra en la Ruta CH 27, del lado chileno, donde se registra acumulación de nieve entre los kilómetros 40 y 54. Además, entre los kilómetros 97 y 157 el camino presenta condiciones peligrosas para circular.

El corte impacta en el tránsito internacional entre Argentina y Chile, en uno de los pasos más utilizados del norte del país, especialmente por transporte de carga y viajeros particulares.

Nieve sobre la calzada en la Ruta CH 27 El tramo comprendido entre los kilómetros 40 y 54 de la Ruta CH 27 presenta nieve sobre la calzada. Esta situación reduce la adherencia de los neumáticos y eleva el riesgo de deslizamientos, en especial en zonas de pendiente.

Las bajas temperaturas en la zona cordillerana favorecen la acumulación de hielo y dificultan las tareas de despeje. En ese contexto, las autoridades optan por cerrar el paso de manera preventiva. A la par, entre los kilómetros 97 y 157 el corredor se encuentra en estado peligroso. Las condiciones del camino no garantizan una circulación segura, por lo que rige la restricción total. Recomendaciones ante el cierre del Paso de Jama Ante este escenario, se recomienda: Consultar los canales oficiales antes de iniciar viaje hacia la frontera.

Evitar desplazamientos hacia la zona mientras rija el cierre.

Mantenerse informado sobre partes climáticos en cordillera.

Prever alternativas de cruce fronterizo en caso de viajes programados.

