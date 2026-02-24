martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 10:12
Educación.

Entregan las últimas vacantes para el ingreso a primer año

Familias decidieron esperar desde ayer a la tarde para acceder a las vacantes para el ingreso a primer año.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Entrega de las vacantes para el ingreso a primer año.

Entrega de las vacantes para el ingreso a primer año.

En la recta final del proceso de ingreso a primer año del nivel secundario en Jujuy, el Ministerio de Educación avanza con la entrega de las vacantes que aún permanecen disponibles. Se trata de la última instancia de asignación antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Desde el área educativa informaron que la selección se realizó luego de constatar que las instituciones más demandadas ya no cuentan con cupos. En esta etapa, las vacantes corresponden a establecimientos que todavía disponen de lugar.

Según datos oficiales, se estima que 195 estudiantes quedaron sin matricularse en las instancias anteriores, frente a más de 200 vacantes disponibles para su asignación.

Última instancia de ingreso a primer año

Autoridades explicaron que esta etapa representa el cierre formal del proceso de inscripción a primer año. Las familias fueron contactadas a través de WhatsApp para confirmar qué estudiantes no lograron matricularse en las rondas previas.

“Estamos haciendo la entrega de vacantes que quedaron para el ingreso a primer año. Se hizo la selección porque las sobredemandadas están sin vacantes disponibles”, señaló Silvia Jerez, directora d Nivel Secundario.

En el interior de la provincia, la distribución se coordina junto a los supervisores de cada región. En caso de quedar algún cupo libre tras esta jornada, la asignación quedará bajo responsabilidad directa de cada institución educativa.

Ingreso a primer año
Ingreso a primer año.

Ingreso a primer año.

Largas filas y espera durante la madrugada

Mientras se desarrolla la asignación, decenas de familias permanecen en fila desde hace horas con la expectativa de conseguir un banco para sus hijos. La espera comenzó durante la tarde del día anterior y se extendió durante la noche.

“Desde ayer a las 4 de la tarde estamos esperando, haciendo fila. Todavía no sabemos qué institución nos va a tocar”, contó una madre mientras esperaba la apertura de la escuela a las 8 de la mañana.

Otra mujer relató que pasó la madrugada en el lugar. “Estamos esperando por el banco de mi hija. Pasamos toda la noche aquí”, expresó.

“En ninguna de las tres instancias anteriores pudimos obtener vacantes. En el colegio del barrio tenemos la EET 2 y sino los céntricos”, señaló otra madre.

También se registran casos de abuelos que acompañan el trámite. “Estoy desde ayer a las 18. Es para mi nieta. Estamos a la espera, tenemos mucha ansiedad. Creo que vamos a conseguir el banco”, afirmó una mujer mientras aguardaba la asignación.

