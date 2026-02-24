La Quiaca – Villazón: intensas lluvias y granizo con calles inundadas La Quiaca – Villazón: intensas lluvias y granizo con calles inundadas

Las intensas precipitaciones que azotaron en los últimos días provocaron complicaciones en la zona fronteriza entre La Quiaca y Villazón, dejando abundante agua acumulada en calles, desbordes parciales y hasta inconvenientes en la terminal de ómnibus de Villazón, según circula en redes sociales y videos compartidos por usuarios.

El fenómeno se dio en el marco de un alerta meteorológico amarillo vigente para gran parte de la provincia de Jujuy, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó tormentas aisladas de variada intensidad durante la jornada de lunes 23 de febrero. Las condiciones incluyeron caída de granizo, precipitación abundante en cortos períodos y la posibilidad de ráfagas fuertes, con acumulados que localmente podrían superar los 50 mm.

La Quiaca – Villazón: intensas lluvias y granizo con calles inundadas La Quiaca – Villazón: intensas lluvias y granizo con calles inundadas Videos e imágenes muestran calles anegadas En diversas publicaciones de usuarios de redes sociales se pueden ver calles de la ciudad de La Quiaca anegadas por la gran cantidad de agua caída, así como imágenes del sector de la terminal de ómnibus de Villazón con agua acumulada que dificultó las operaciones habituales. Estas publicaciones reflejan el impacto de las precipitaciones en la vida cotidiana y el tránsito de vehículos y peatones.

También se registraron videos que muestran cómo el caudal del río La Quiaca —que atraviesa el puente internacional Horacio Guzmán, un paso fronterizo clave entre Argentina y Bolivia— aumentó debido a las lluvias, generando postales de crecida y que algunos sectores cercanos al puente se vieran afectados por el nivel del agua.

La Quiaca – Villazón: intensas lluvias y granizo con calles inundadas La Quiaca – Villazón: intensas lluvias y granizo con calles inundadas Alerta meteorológica y pronóstico El alerta amarilla que estuvo vigente el lunes comprendía la posibilidad de tormentas fuertes localmente severas con granizo y actividad eléctrica, lo que se tradujo en las condiciones que finalmente se vivieron en el altiplano jujeño y la zona fronteriza. Además, el pronóstico para La Quiaca indica continuidad de chubascos tormentosos también para el martes 24, con probabilidad alta de lluvia y vientos moderados del noreste. Autoridades y servicios meteorológicos recuerdan a la población prestar atención a las condiciones climáticas, evitar circular por zonas inundadas y tomar precauciones ante nuevas precipitaciones que puedan presentarse en las próximas horas.

