martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 11:23
Ingreso.

Medicina en Jujuy: el orden de mérito se conocerá el próximo martes

Jujuy vive la recta final del ingreso a Medicina: 1987 aspirantes buscan uno de los 60 cupos disponibles.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy: casi 2.000 aspirantes rinden el examen para ingresar a Medicina.

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) lleva adelante el examen de ingreso a la carrera de Medicina. Desde este lunes y hasta el viernes rinden 1987 aspirantes que completaron la instancia previa de evaluación virtual. Los resultados se publican el martes de la próxima semana con el orden de mérito definitivo.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina
Jujuy.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles
Carrera de medicina en Jujuy.
Educación.

La mitad de los preinscriptos a Medicina en Jujuy se presentó al primer examen

La información la brindó Soledad Ríos, coordinadora de Escuelas Superiores de la UNJu, quien detalló el cronograma y el mecanismo de evaluación vigente para este ciclo lectivo.

examen de ingreso

Cómo se desarrolla el examen de ingreso

Las evaluaciones se realizan en comisiones de 83 personas. Cada grupo accede al examen a través de la plataforma virtual institucional. Esta instancia constituye la etapa final del proceso de admisión.

Los postulantes llegaron a este examen luego de atravesar módulos evaluativos previos en modalidad virtual. Solo quienes aprobaron esas instancias acceden a la evaluación definitiva.

Ríos explicó que no existe recuperación. Esta prueba representa la última oportunidad dentro del proceso actual.

ingreso

Publicación de resultados y orden de mérito

Los resultados estarán disponibles 48 horas después de que rinda la última comisión, prevista para el viernes. De acuerdo al cronograma informado, el martes próximo se publicará el orden de mérito.

El listado se construye desde la nota más alta hasta completar el puesto número 60, correspondiente al cupo total de la carrera. Solo quienes integren ese grupo podrán avanzar a la inscripción definitiva.

Posteriormente, la universidad procederá a la conformación de legajos y trámites administrativos para formalizar el ingreso.

Inicio del ciclo lectivo y sede de cursado

El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo. La apertura del ciclo incluye jornadas de ambientación destinadas a los ingresantes.

El dictado se desarrollará en el edificio original de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” y en el Colegio Nacional N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, en articulación con organismos provinciales que participan en la implementación de la carrera.

Desde la coordinación académica indicaron que el plantel docente ya se encuentra designado y que las condiciones edilicias están dispuestas para comenzar el ciclo lectivo en la fecha prevista.

