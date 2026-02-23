Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 , madres, padres y tutores de Jujuy comenzaron a realizar el pago de la cooperadora escolar en distintos establecimientos educativos de la provincia. Los montos varían según la institución, pero este año se ubican, en promedio, entre los $50.000 y $80.000 por alumno .

En medio del proceso de inscripción al ciclo lectivo 2026 en Jujuy, es pertinente recordar que la Ley 5518 (y actualizaciones en la Ley 6296) establece puntos claves con respecto al funcionamiento de la cooperadora educativa . Uno de ellos establece: “El aporte o cuota societaria anual no constituye la inscripción o matriculación del estudiante” . Es decir, el pago de cooperadora no es condición para obtener banco, confirmar vacante ni ingresar a una institución educativa pública.

La aclaración surge del Boletín Oficial de la Provincia y se enmarca en la normativa vigente. Además, el propio texto oficial señala:

“pueden efectuarse aportes en especies según lo requerido por la Institución de acuerdo a sus necesidades”, reforzando la idea de que la contribución no es exclusivamente monetaria y que no puede usarse para condicionar trámites escolares. “pueden efectuarse aportes en especies según lo requerido por la Institución de acuerdo a sus necesidades”, reforzando la idea de que la contribución no es exclusivamente monetaria y que no puede usarse para condicionar trámites escolares.

Qué es (y qué no es) la cooperadora

Las Asociaciones Civiles Cooperadoras Escolares existen para acompañar la vida institucional (materiales, mejoras, apoyo a proyectos, eventos). Su financiamiento está regulado por la Ley 5518 (y actualizaciones en la Ley 6296), que precisa de qué se compone su patrimonio y cómo pueden recibir aportes sin afectar derechos pedagógicos.

El Artículo 13 establece que el patrimonio se integra por:

Cuota anual fijada por la Asamblea de socios;

Cuotas extraordinarias también aprobadas por Asamblea;

Donaciones y legados ;

Subsidios ;

Bienes que la cooperadora adquiera a cualquier título;

Ingresos de eventos o acciones organizados directa o indirectamente por la Cooperadora Escolar.

La Ley 6296 agrega que el aporte anual puede ser en efectivo o mediante una actividad a favor de la institución. En ese último caso, la Comisión Directiva y el Equipo Directivo pueden conceder el beneficio a socios de escasos recursos (hasta el 30% del padrón). También prevé aportes en especies conforme a necesidades de la escuela, y obliga a la cooperadora a llevar inventario de los bienes adquiridos con sus fondos o por donaciones, con duplicado para la institución.

Derechos de las familias: matrícula y cartelería obligatoria

El Artículo 13 bis es categórico:

“El aporte o cuota societaria anual no constituye la inscripción o matriculación del estudiante, ni es requisito para el ingreso; es una obligación de contribución para ser socio activo de la cooperadora”. “El aporte o cuota societaria anual no constituye la inscripción o matriculación del estudiante, ni es requisito para el ingreso; es una obligación de contribución para ser socio activo de la cooperadora”.

A su vez, el Artículo 13 ter ordena que las escuelas exhiban cartelería visible con esta leyenda:

“El pago del aporte a la Asociación Civil Cooperadora Escolar podrá efectuarse en dinero, especies o en una actividad en beneficio de la Institución. La mora de la cuota no será objeto de prohibición o limitación para el estudiante a cursar materias o actividades pedagógicas e institucionales en general.” “El pago del aporte a la Asociación Civil Cooperadora Escolar podrá efectuarse en dinero, especies o en una actividad en beneficio de la Institución. La mora de la cuota no será objeto de prohibición o limitación para el estudiante a cursar materias o actividades pedagógicas e institucionales en general.”

Esa comunicación pública evita presiones y asegura transparencia.

En la práctica: cómo, cuándo y con qué aportar

Durante la inscripción 2026, las familias pueden elegir: abonar la cuota anual, colaborar con especies (por ejemplo, insumos priorizados por la escuela) o realizar una actividad en beneficio institucional, si así lo define la cooperadora. Las eventuales cuotas extraordinarias también deben ser aprobadas en Asamblea, con rendición e inventario actualizado.

Si una familia no puede realizar el aporte en el momento o está en mora, la escuela no puede negar trámites ni limitar el acceso a clases, exámenes, actos o proyectos. La cooperadora es complementaria, no sustitutiva de las obligaciones del Estado ni condición para la escolaridad.

Si te exigen el pago para inscribir

