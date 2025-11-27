Ciclo lectivo 2026 en Jujuy: inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre

Confirmaron todas las fechas del ciclo lectivo 2026 en Jujuy . Según confirmaron desde el Ministerio de Educación. el nivel primario deberá cumplir 190 días de clases y 760 horas reloj , mientras que en el nivel secundario la carga será de 900 horas.

La decisión se adoptó mediante la resolución N° 147 del Consejo Federal de Educación, con la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país. La reunión fue presidida por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

En nuestra provincia el ciclo lectivo comenzará el lunes 23 de febrero , mientras que el receso escolar, es decir las vacaciones de invierno, serán desde el lunes 13 al viernes 24 de julio . El cierre del periodo regular de clases está previsto para el viernes 18 de diciembre .

Cierre del ciclo lectivo en Jujuy

Las clases este año finalizarán el viernes 12 de diciembre en todos los niveles educativos, lo que, de esta manera, garantiza el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

Las clases comenzaron el 5 de marzo, mientras que directivos y docentes iniciaron sus actividades el 17 de febrero con la primera Jornada Institucional. El calendario escolar incluyó el receso invernal del 14 al 25 de julio, además de cinco jornadas institucionales distribuidas a lo largo del año.

Entre el 15 y el 19 de diciembre se llevará adelante el período de acompañamiento y fortalecimiento de saberes, destinado a reforzar aprendizajes en los estudiantes, antes del cierre administrativo del ciclo escolar.

