lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 09:04
Paro.

Por qué no hubo fútbol el fin de semana

Del 5 al 8 de marzo no se desarrollaron partidos de fútbol en Argentina en ninguna categoría. Te explicamos los motivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.

Por qué no hay fútbol este fin de semana en Argentina: la explicación

Esta medida fue acordada por los directivos de los clubes durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, realizada el pasado 23 de febrero. La decisión se tomó en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino.

La actividad en el fútbol argentino se reanudará el martes 10 de marzo, cuando comience la fecha 10. Habrá una intensa seguidilla de partidos, ya que la misma finalizará el viernes y, al día siguiente, comenzará la fecha 11.

Cabe destacar que la fecha 9 está programada para disputarse a principios de mayo, lo que significa que los equipos que logren clasificar a los playoffs enfrentarán semanas muy intensas si continúan avanzando en el torneo.

Claudio "Chiqui" Tapia.
Claudio "Chiqui" Tapia.

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Qué pasará con la Primera Nacional

En tanto, la Primera Nacional volverá a jugarse a partir del viernes 13 de marzo, con el desarrollo normal de la Fecha 5. En ese marco, se estima que la fecha suspendida se dispute recién al finalizar la primera ronda, esto quiere decir que la Fecha 4 se reprogramaría para el mes de junio.

En el caso de Gimnasia de Jujuy, volverá a las canchas el domingo 15 de marzo cuando reciba en el Estadio 23 de Agosto a Colegiales, desde las 17 horas. Luego, visitará por la Fecha 6 a Tristán Suárez.

gimnasia de jujuy 2026 - plantel

