Por qué no hubo fútbol el fin de semana

Por qué no hay fútbol este fin de semana en Argentina: la explicación
Esta medida fue acordada por los directivos de los clubes durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, realizada el pasado 23 de febrero. La decisión se tomó en respaldo ala Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.
La actividad en el fútbol argentino se reanudará el martes 10 de marzo, cuando comience la fecha 10. Habrá una intensa seguidilla de partidos, ya que la misma finalizará el viernes y, al día siguiente, comenzará la fecha 11.
Cabe destacar que la fecha 9 está programada para disputarse a principios de mayo, lo que significa que los equipos que logren clasificar a los playoffs enfrentarán semanas muy intensas si continúan avanzando en el torneo.
Qué pasará con la Primera Nacional
En tanto,la Primera Nacional volverá a jugarse a partir del viernes 13 de marzo, con el desarrollo normal de la Fecha 5. En ese marco, se estima que la fecha suspendida se dispute recién al finalizar la primera ronda, esto quiere decir que la Fecha 4 se reprogramaría para el mes de junio.