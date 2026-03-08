domingo 08 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 12:41
Agenda.

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad

El fútbol argentino atraviesa un parate que comenzó el jueves y que dejó sin partidos oficiales ni amistosos a todas las categorías durante el fin de semana.

Por  Agustín Weibel
El fútbol argentino atraviesa un parate que comenzó el jueves y que dejó sin partidos oficiales ni amistosos a todas las categorías durante el fin de semana. La medida fue adoptada por los clubes en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio de un conflicto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El paro en el fútbol argentino comenzó el pasado jueves, por lo que no hubo ni habrá actividad oficial ni amistosos en ninguna categoría durante el fin de semana.

La decisión fue tomada por los directivos de los clubes en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada el pasado 23 de febrero. En ese encuentro se resolvió avanzar con la medida en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

De esta manera y según el cronograma previsto, la actividad se reanudará el martes 10 de marzo con el inicio de la fecha 10 del torneo. A partir de allí se desarrollará una intensa agenda de partidos, ya que la jornada se extenderá hasta el viernes y, apenas un día después, comenzará la disputa de la fecha 11.

Por otra parte, la fecha 9 del campeonato será reprogramada para principios de mayo. Esto generará un calendario ajustado para los equipos que logren avanzar a los playoffs, que podrían afrontar varias semanas con una alta carga de encuentros.

Cómo se jugará la fecha 10 del apertura

Martes 10 de marzo

19.45 Tigre vs. Vélez (Interzonal)

19.45 Independiente vs. Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento vs. Racing (Zona B)

22.00 Newell's vs. Platense (Zona A)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield vs. Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos vs. Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca vs. San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia vs. Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres vs. Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán vs. River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes vs. Lanús (Zona A)

