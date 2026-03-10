Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo

El luchador de taekwondo Alessandro Roberto Ibarra , oriundo de Perico, representará a la Argentina en la Copa del Mundo ITF de Taekwondo , que se disputará del 28 de septiembre al 4 de octubre en Benidorm, España . Con apenas 22 años, el deportista jujeño se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Tristeza. Quién era Pila Sleive: la conductora jujeña que fue emblema del deporte y la cultura

El camino hacia esta competencia internacional no fue sencillo. Ibarra combina su preparación deportiva con su trabajo en el área administrativa y sus estudios universitarios, lo que exige una organización constante para sostener el ritmo de entrenamiento.

“ Un poco complicado con el tema del trabajo y el estudio, pero voy bien, entreno todos los días ”, contó el joven atleta sobre su rutina diaria mientras se prepara para la cita mundial.

La convocatoria a la Copa del Mundo llega respaldada por una trayectoria deportiva sólida. En su recorrido, Ibarra ya suma títulos importantes dentro del circuito nacional e internacional: fue campeón nacional del Torneo Nacional de Taekwondo de FATI , campeón del torneo anual ATI y subcampeón Panamericano , resultados que lo posicionan como uno de los exponentes emergentes de esta disciplina en el país.

La competencia en España reunirá a deportistas de distintos países y representa una vidriera clave para quienes buscan consolidarse en el plano internacional. Para el taekwondista jujeño, el objetivo está puesto en seguir creciendo dentro del deporte.

“Dar lo mejor de mí. Con hacer buenas peleas ya estoy”, expresó sobre sus expectativas para el torneo.

El acompañamiento de su entrenador

En esta experiencia mundialista, Ibarra viajará acompañado por su instructor Germán Ochoa, referente del taekwondo y campeón panamericano, quien además también participará de la competencia.

La presencia del entrenador es central en la preparación del deportista, tanto en lo técnico como en lo estratégico.

“Él también va a competir y, como es mi instructor, está siempre a mi lado ayudándome y viendo en qué puedo mejorar”, explicó el atleta.

Preparación física y mental para competir en España

De cara al certamen internacional, Ibarra puso el foco no solo en el entrenamiento físico, sino también en el aspecto psicológico, clave para afrontar un torneo de alto nivel competitivo.

“Estos meses estuve priorizando mucho el estado psicológico. Trato de mantenerme bien y motivarme todos los días”, señaló.

La noticia de su participación en la Copa del Mundo llegó de forma inesperada, incluso después de los títulos obtenidos en su carrera.

“De un momento a otro me enteré que voy a España. Si bien fui campeón nacional y panamericano, no deja de ser una sorpresa”, reconoció.

496815972_18065966596997820_5296827432069600710_n

El desafío económico para competir en el exterior

Como ocurre con muchos deportistas del interior del país, el camino hacia una competencia internacional también implica afrontar importantes costos económicos. Ibarra explicó que gran parte del viaje pudo concretarlo gracias a su esfuerzo personal.

“En lo económico es complicadísimo, pero vamos bien. Más por las redes sociales y mi trabajo, que me permitieron comprar el pasaje”, detalló.

En ese sentido, el deportista abrió la convocatoria a posibles sponsors o personas que quieran acompañarlo en este proceso deportivo.

“Si hay gente o empresas que quieran apoyarme en este proceso, bienvenidos sean”, sostuvo, invitando a contactarlo a través de sus redes sociales.

De Perico a Europa

La historia de Alessandro Ibarra refleja el recorrido de muchos jóvenes deportistas del interior argentino: entrenamientos diarios, esfuerzo personal y una fuerte pasión por el deporte. Desde Perico hacia Europa, el taekwondista buscará dejar su marca en uno de los torneos más importantes del calendario internacional de la disciplina.

En Benidorm no solo representará a su ciudad, sino también a la Argentina, con la ilusión de seguir creciendo dentro del taekwondo y demostrar que el talento jujeño también puede competir en la élite mundial.