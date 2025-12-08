Un jujeño campeón argentino de kick boxing en Santa Cruz

En el microestadio municipal de El Calafate se realizó una gran velada de kick boxing organizada por el Dojo Combates Calafate junto a la Federación Paranaense de Luchas sobre Ring. El jujeño Fabio López se consagró campeón argentino.
“Quiero agradecer a todo mi equipo, a mí profesor Juan Espejo, a mí mamá que me hace todo el trabajo de preparación física y recuperación”, dijo el jujeño en sus redes sociales tras la victoria que lo ratifica como el mejor de su categoría.
Estuvo presente otro jujeño, Joaquín “Jimmy” Villarreal, campeón del mundo de la WKC, como invitado en una noche que tuvo varios combates en el marco de un programa con peleadores de distintos puntos de la Patagonia y del País.
Historia del kick boxing
Este deporte nació en los años 60 entre Japón y Tailandia, de la mano de Osama Noguchi, promotor de boxeo e hijo de un campeón de los pesos pesados en esta disciplina. Este conoció a Naront Siri, maestro de muay thai, en uno de sus viajes a Tailandia y, gracias a su relación con el fundador del karate Kyokushinkai, Masutatsu Oyama, organizaron una serie de peleas entre thai-boxers y karatecas.
Las técnicas de ambos acabaron fusionándose en lo que hoy conocemos como kick boxing, una denominación que adquirió en 1968 tras su nombre original, karate boxing, que no tuvo demasiado éxito. Por tanto, aunque tengan similitudes y una relación en su origen, existen diferencias entre el boxeo y el kick boxing.
Objetivo del kick boxing y cómo ganar un combate
En esta disciplina el objetivo es doblegar a tu oponente utilizando golpes como patadas y puñetazos. Y, como ocurre en otros deportes de lucha, existen varias formas de ganar un combate de kick boxing:
Knockout: Se produce cuando uno de los luchadores queda en el suelo, incapaz de levantarse antes de que el árbitro termine la cuenta hasta 10.
Noqueo técnico: Cuando un luchador está recibiendo muchos golpes y es incapaz de defenderse, el árbitro, médico o entrenador pueden detener la pelea, declarando ganador al oponente.
Por puntos: Los jueces puntúan la actuación de los peleadores en función de sus golpes y técnicas, de manera que quien acumule más puntos al final de un combate será el ganador.
Descalificación o retiro: Un luchador puede ser descalificado por infringir las reglas o puede decidir abandonar el combate por cualquier otra razón.