Un jujeño campeón argentino de kick boxing en Santa Cruz

En el microestadio municipal de El Calafate se realizó una gran velada de kick boxing organizada por el Dojo Combates Calafate junto a la Federación Paranaense de Luchas sobre Ring. El jujeño Fabio López se consagró campeón argentino.

Fue una pelea por el título argentino de la Asociación de Kickboxing de Argentina (AKB) ante el local Nahuel “El Carnicero” Aguirre , a quien el “El Faraón”, representante del Team Macabro de Jujuy , le ganó sin cuestionamientos.

“Quiero agradecer a todo mi equipo , a mí profesor Juan Espejo, a mí mamá que me hace todo el trabajo de preparación física y recuperación”, dijo el jujeño en sus redes sociales tras la victoria que lo ratifica como el mejor de su categoría.

Fabio López campeón argentino de kick boxing Fabio López campeón argentino de kick boxing

Estuvo presente otro jujeño, Joaquín “Jimmy” Villarreal, campeón del mundo de la WKC, como invitado en una noche que tuvo varios combates en el marco de un programa con peleadores de distintos puntos de la Patagonia y del País.

Historia del kick boxing

Este deporte nació en los años 60 entre Japón y Tailandia, de la mano de Osama Noguchi, promotor de boxeo e hijo de un campeón de los pesos pesados en esta disciplina. Este conoció a Naront Siri, maestro de muay thai, en uno de sus viajes a Tailandia y, gracias a su relación con el fundador del karate Kyokushinkai, Masutatsu Oyama, organizaron una serie de peleas entre thai-boxers y karatecas.

Las técnicas de ambos acabaron fusionándose en lo que hoy conocemos como kick boxing, una denominación que adquirió en 1968 tras su nombre original, karate boxing, que no tuvo demasiado éxito. Por tanto, aunque tengan similitudes y una relación en su origen, existen diferencias entre el boxeo y el kick boxing.

Fabio López campeón argentino de kick boxing Fabio López campeón argentino de kick boxing

Objetivo del kick boxing y cómo ganar un combate

En esta disciplina el objetivo es doblegar a tu oponente utilizando golpes como patadas y puñetazos. Y, como ocurre en otros deportes de lucha, existen varias formas de ganar un combate de kick boxing: