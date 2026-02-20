Adam Bareiro arribó a la Argentina y ya es jugador de Boca

Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca en el mercado de pases.

Adam Bareiro está nuevamente en la Argentina y ultíma detalles para ser formalmente refuerzo de Boca Juniors . El atacante , de 29 años , llegó de Fortaleza , club en el que jugó durante las últimas campañas, dialogó brevemente con los medios y luego partió rumbo a los exámenes médicos. instancia necesaria antes de rubricar su vínculo con la institución de La Ribera .

“ Estoy muy contento de estar acá”, manifestó Bareiro al arribar al aeropuerto , rodeado por una gran cantidad de cronistas . El entendimiento con el conjunto brasileño se cerró mediante una transferencia definitiva cercana a los 3 millones de dólares , de los cuales el 50% correspondía a River , dueño de la mitad de su ficha.

Tras superar satisfactoriamente la revisión médica , el delantero paraguayo estampará la firma en un contrato por tres temporadas , con la posibilidad de extenderlo por un año adicional .

Existe la posibilidad de que Bareiro diga presente esta noche en La Bombonera , ubicado en uno de los palcos , para respaldar al equipo en el encuentro frente a Racing .

Posteriormente, el atacante se integrará sin demoras a las prácticas este sábado en el Predio de Ezeiza y, en caso de recibir el visto bueno del director técnico, podría integrar la nómina para el siguiente compromiso por la Copa Argentina, el martes ante Gimnasia de Chivilcoy.

¿Cómo está el jugador?

Bareiro fue una de las figuras en la victoria 2-0 de Fortaleza frente a Ferroviario, en el encuentro de ida correspondiente a las semifinales del Campeonato Cearense.

Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca en el mercado de pases.

Antes de que se cumplieran los primeros 15 minutos, se impuso en el juego aéreo dentro del área tras un envío de Maílton y marcó el 1-0. Luego lo festejó con el tradicional gesto del Topo Gigio, en clara alusión a Juan Román Riquelme, una celebración que no tardó en difundirse mientras crecía su nombre como posible incorporación.

Gracias a esa conquista, el delantero de 29 años alcanzó los tres tantos en sus últimas cuatro presentaciones y suma cuatro anotaciones en ocho partidos en este 2026.

Desde que se incorporó a Fortaleza, hace ocho meses, jugó 31 encuentros, marcó 11 goles y aportó dos asistencias a lo largo de 1.528 minutos en cancha. Registros consistentes para un conjunto que, si bien cayó a la Serie B a fines de 2025, se perfila como aspirante en el torneo estadual y busca regresar cuanto antes a la Primera División.