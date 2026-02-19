jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 10:26
Fútbol argentino.

Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

El Xeneize jugará ante Gimnasia de Chivilcoy el martes a las 21.15 en el estadio Padre Martearena, en su debut en esta edición de la Copa Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Boca llega a Salta el lunes, conocé dónde se alojará el plantel y cuánto saldrán las entradas.

Boca Juniors llegará a la ciudad de Salta el lunes 23 de febrero y se hospedará en el Hotel Sheraton, preparándose para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy el martes a partir de 21.15, en el estadio Padre Martearena. Este encuentro representará la primera aparición del club en la presente edición del torneo federal.

Se dará en un escenario que tradicionalmente atrae a numeroso público cada vez que alguno de los equipos más importantes del fútbol argentino visita la provincia.

El plantel comandado por Claudio Ubeda no contará con el campeón del mundo Leandro Paredes.

Las localidades podrán adquirirse de manera presencial en Salta a partir del domingo, aunque con un número limitado de tickets disponibles. Paralelamente, en los próximos días se habilitará la venta por Internet a través de la plataforma Deportick, igualmente con cantidad restringida.

Boca llega a Salta el lunes.

Los valores de las entradas para quienes tengan intenciones de presenciar el partido serán los siguientes: Popular $50.000, Preferencial $70.000 y Platea $90.000.

Boca Juniors arribará a Salta el lunes 23 de febrero, con alojamiento confirmado en el Hotel Sheraton.

Boca Juniors, sin Paredes ni el Chango

El equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá afrontar el encuentro sin la presencia de Leandro Paredes, campeón mundial, quien se encuentra fuera de las canchas debido a un esguince en el tobillo derecho. Tampoco estará disponible el atacante Exequiel "Changuito" Zeballos, afectado por un desgarro en el isquiotibial que sufrió durante una práctica.

