Boca Juniors llega a Salta: dónde se hospedará y cómo conseguir entradas

Boca llega a Salta el lunes, conocé dónde se alojará el plantel y cuánto saldrán las entradas.

Boca Juniors llegará a la ciudad de Salta el lunes 23 de febrero y se hospedará en el Hotel Sheraton, preparándose para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy el martes a partir de 21.15, en el estadio Padre Martearena. Este encuentro representará la primera aparición del club en la presente edición del torneo federal.

Se dará en un escenario que tradicionalmente atrae a numeroso público cada vez que alguno de los equipos más importantes del fútbol argentino visita la provincia.

El plantel comandado por Claudio Ubeda no contará con el campeón del mundo Leandro Paredes. Las localidades podrán adquirirse de manera presencial en Salta a partir del domingo, aunque con un número limitado de tickets disponibles. Paralelamente, en los próximos días se habilitará la venta por Internet a través de la plataforma Deportick, igualmente con cantidad restringida.

Los valores de las entradas para quienes tengan intenciones de presenciar el partido serán los siguientes: Popular $50.000, Preferencial $70.000 y Platea $90.000.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá afrontar el encuentro sin la presencia de Leandro Paredes, campeón mundial, quien se encuentra fuera de las canchas debido a un esguince en el tobillo derecho. Tampoco estará disponible el atacante Exequiel "Changuito" Zeballos, afectado por un desgarro en el isquiotibial que sufrió durante una práctica.

