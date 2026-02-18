Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Debido al paro general convocado por la CGT y las otras centrales obreras, la Liga Profesional de Fútbol tuvo que reprogramar varios encuentros del Torneo Apertura, ya que UTEDYC, el sindicato de los trabajadores de entidades deportivas, adhiere al paro.

De esta medida solo queda exeptuado el duelo entre Lanús y Flamengo a disputarse en la Fortaleza por la ida de la Recopa Sudamericana, ya que ambos equipos tiene calendarios que impiden una reprogramación, por lo que será el único compromiso sin modificaciones mañana.

Los 4 partidos del Torneo Apertura que se reprogramaron Defensa y Justicia contra Belgrano de Córdoba debía disputarse a las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

1010x567_independiente-rivadavia-belgrano-543168-231015 Así quedan las fechas de reprogramación Defensa y Justicia vs Belgrano pasará a jugarse el viernes a las 17.15. El mismo día, se jugará Instituto vs Atlético Tucumán a las 20 horas. El duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente se realizará el sábado a las 17, lo que retrasará el partido entre Banfield y Newell's (que iba a jugarse a ese mismo horario) a las 19.15. San Lorenzo vs Estudiantes de Rio Cuarto, en tanto, se llevará a cabo el domingo a las 17 y moverá el encuentro entre Vélez y River (programado inicialmente para las 18.30) a las 19.15.

