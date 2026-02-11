Francisco Molina palpitó la Copa Argentina: "Estamos en condiciones de hacer un buen partido"

Molina destacó el trabajo realizado durante la pretemporada y la adaptación al nuevo cuerpo técnico. Consideró que el equipo llega en buenas condiciones a los 32avos de la Copa Argentina, partido que será el debut del conjunto albiceleste en la temporada 2026.
“Arrancamos una nueva etapa, con nuevo técnico y algunas incorporaciones, trabajamos durante este mes para buscar nuestra mejor versión. Creo que estamos óptimos y en condiciones para afrontar este partido”, señaló.
El delantero remarcó además que el plantel cuenta con experiencia suficiente para afrontar este tipo de compromisos coperos, lo que les permite encarar el duelo con confianza.
Francisco Molina - Gimnasia de Jujuy
Un cruce exigente, pero con ilusión
Si bien Central Córdoba milita en una categoría superior, Molina aseguró que Gimnasia de Jujuy se siente preparado para competir: “Sabemos que Central Córdoba está en una categoría más, pero estamos en condiciones de hacer un buen partido”, afirmó.
El objetivo principal del Lobo es el ascenso en la Primera Nacional, pero el delantero dejó claro que no subestiman el torneo.
“Uno trabaja para el inicio del torneo y nos importa ascender, pero no dejamos pasar esta oportunidad de jugar Copa Argentina”, expresó, valorando la importancia del certamen federal.
Mensaje al hincha
De cara al viaje a Salta, Molina envió un mensaje a la parcialidad albiceleste.
“Que nos acompañen como el año pasado. Ojalá puedan ir y apoyarnos como lo hacen siempre”, dijo, apelando al aliento que caracteriza a la hinchada de Gimnasia.
Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba por Copa Argentina