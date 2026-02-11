Francisco Molina palpitó la Copa Argentina: "Estamos en condiciones de hacer un buen partido"

Gimnasia de Jujuy ultima detalles para su debut oficial del 2026 y este miércoles 11 de febrero afrontará un duro cruce por los 32avos de final de la Copa Argentina, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero , en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. En la previa, el delantero Francisco Molina analizó el presente del plantel y las expectativas para el primer desafío del año.

Fútbol de ascenso. El comunicado de Gimnasia de Jujuy sobre la televisación de la Primera Nacional

Molina destacó el trabajo realizado durante la pretemporada y la adaptación al nuevo cuerpo técnico. Consideró que el equipo llega en buenas condiciones a los 32avos de la Copa Argentina, partido que será el debut del conjunto albiceleste en la temporada 2026.

“Arrancamos una nueva etapa, con nuevo técnico y algunas incorporaciones, trabajamos durante este mes para buscar nuestra mejor versión. Creo que estamos óptimos y en condiciones para afrontar este partido ”, señaló.

El delantero remarcó además que el plantel cuenta con experiencia suficiente para afrontar este tipo de compromisos coperos, lo que les permite encarar el duelo con confianza.

Francisco Molina - Gimnasia de Jujuy

Un cruce exigente, pero con ilusión

Si bien Central Córdoba milita en una categoría superior, Molina aseguró que Gimnasia de Jujuy se siente preparado para competir: “Sabemos que Central Córdoba está en una categoría más, pero estamos en condiciones de hacer un buen partido”, afirmó.

El objetivo principal del Lobo es el ascenso en la Primera Nacional, pero el delantero dejó claro que no subestiman el torneo.

“Uno trabaja para el inicio del torneo y nos importa ascender, pero no dejamos pasar esta oportunidad de jugar Copa Argentina”, expresó, valorando la importancia del certamen federal.

Francisco Molina Francisco Molina anota el segundo gol para el lobo Jujeño a los 34' del PT

Mensaje al hincha

De cara al viaje a Salta, Molina envió un mensaje a la parcialidad albiceleste.

“Que nos acompañen como el año pasado. Ojalá puedan ir y apoyarnos como lo hacen siempre”, dijo, apelando al aliento que caracteriza a la hinchada de Gimnasia.

Embed - Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba por Copa Argentina

El partido por los 32avos de final entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero se disputará este miércoles 11 de febrero, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por Gabriel Chade como asistente 1, Damián Espinoza como asistente 2 y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

Los hinchas podrán seguir el debut oficial del Lobo en la temporada a través de TyC Sports, disponible en frecuencia 17 analógica y frecuencia 24 en HD de Canal 4.