miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 10:38
Fútbol de ascenso.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy sobre la televisación de la Primera Nacional

El club jujeño emitió un comunicado sobre la confirmación de AFA respecto a la nueva televisación de la Primera Nacional.

Por  Gabriela Bernasconi
estadio 23 de agosto

El 10 de febrero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que esta temporada el 100% de los partidos de los torneos de la Primera Nacional y la Primera B se transmitirán por otra plataforma y no seguirán a cargo de TyC Sports. En base a esa información, Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado en las últimas horas.

El comunicado de Gimnasia de Jujuy sobre la transmisión de la Primera Nacional

"Gimnasia y Esgrima de Jujuy informa que el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que los partidos correspondientes a la temporada 2026 de la Primera Nacional se transmitirán exclusivamente por la plataforma LPF PLAY", expresaron en el comunicado que compartió el club jujeño luego de confirmarse la noticia.

Cabe destacar que el torneo de la Primera Nacional iniciará finalmente este viernes 13 de febrero, tras haber sufrido una modificación en la fecha de arranque prevista anteriormente.

Qué dijo AFA sobre la transmisión de los partidos del ascenso

Mediante una publicación, AFA explicó que la medida se debe a que "continúan en el camino de la innovación tecnológica", por lo que se definió que desde esta temporada el 100% de los partidos de los torneos de la Primera Nacional y la Primera B lleguen a los hinchas a través de su plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol).

"De esta manera, la casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras. La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino".

Sede de la AFA, en Buenos Aires.

Asimismo, adelantaron que la producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa “La Corte”, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos.

"Todos saben el valor y el significado de las categorías del ascenso para el crecimiento de nuestro deporte. Por eso, desde hace tiempo se analizaba esta posibilidad, la cual hoy, se convierte en una hermosa realidad", puntualizaron en el mensaje compartido en sus redes y página oficial.

