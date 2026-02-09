Gimnasia de Jujuy va con todo a la Copa Argentina: "nos preparamos muy bien"

Pellerano sostuvo que el equipo "esta muy bien preparado para este partido".

Gimnasia y de Jujuy transita los últimos días de preparación para su debut en la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un cruce que genera expectativa dentro del plantel, el cuerpo técnico y la hinchada. En la previa del encuentro, el entrenador Hernán Pellerano aseguró que el equipo llega con buenas sensaciones y con la ilusión intacta de hacer un buen papel frente a un rival de Primera División.

Un debut con ilusiones “El partido se prepara de forma especial”, expresó el DT, quien remarcó que, más allá de la jerarquía del rival, el grupo confía en su trabajo. “Nos sentimos y nos preparamos muy bien para enfrentarlo. Vamos a hacer un buen papel”, afirmó, transmitiendo un mensaje de tranquilidad y optimismo puertas adentro.

gimnasia de jujuy Base sostenida y refuerzos bien integrados Uno de los puntos que destacó Pellerano fue la continuidad del plantel respecto a la temporada anterior. Según explicó, haber mantenido la base de jugadores permitió sostener una idea de juego y fortalecer el funcionamiento colectivo. En la misma línea, valoró la rápida adaptación de los refuerzos: “Los chicos que se sumaron lo hicieron de la mejor manera”, señaló.

Además, el entrenador resaltó las sensaciones positivas que dejaron los partidos amistosos disputados en la pretemporada, donde el equipo mostró señales alentadoras en lo futbolístico y en lo anímico, pensando en el exigente desafío que se viene.

El empuje de la gente, un plus anímico En la antesala del debut copero, el DT también hizo hincapié en el acompañamiento de los hinchas. “Nos acompañan siempre y eso es importante para impulsar al equipo”, sostuvo, remarcando el rol del público jujeño como un factor motivacional clave en este tipo de compromisos. Con ilusión renovada, un plantel que mantiene su columna vertebral y el respaldo de su gente, Gimnasia de Jujuy se prepara para debutar en la Copa Argentina con la intención de dar pelea y dejar una buena imagen frente a un rival de categoría superior, a quien ya enfrentó en otras oportunidades.

