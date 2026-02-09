Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba por Copa Argentina: día, venta de entradas y horario

El próximo miércoles 11 de febrero, Gimnasia de Jujuy se enfrentará en Salta a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final de la Copa Argentina. Con el duelo cada vez más cerca, la organización del certamen confirmó que este martes comenzará la venta de entradas para ambas parcialidades.

Deportes. Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Según informaron desde Copa Argentina, desde el martes 10 de febrero se habilitará la venta de entradas tanto para los hinchas del Lobo jujeño como para los del Ferroviario santiagueño para disputar Copa Argentina en la provincia de Salta. Cada club pondrá a disposición los tickets en sus respectivos estadios y en los horarios establecidos por la organización.

- Martes 10 de febrero, de 10 a 14 hs y de 17 a 20 hs, en las boleterías del Estadio del Club Central Córdoba (Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero).

- Miércoles 11 de febrero, de 14 a 18 hs, en las boleterías sur del Estadio Padre Martearena (Av. Tavella, Salta).

Para la parcialidad de Gimnasia de Jujuy:

- Martes 10 de febrero, de 11 a 18 hs, y miércoles 11 de febrero, de 10 a 17 hs, en las boleterías del Estadio de Gimnasia de Jujuy (Santa Bárbara esq. Av. del Éxodo, San Salvador de Jujuy).

- Miércoles 11 de febrero, de 14 a 18 hs, en las boleterías de plateas del Estadio Padre Martearena (Fernández Molina, Salta).

Precios de las entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Preferencial: $70000.

Platea Techada: $90000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Horario y sede

El partido entre el Lobo y El Ferroviario se disputará este miércoles 11 de febrero desde las 21.15 hs, en el Estadio Padre Ernesto Martearena, con televisación de TyC Sports y la pantalla de Canal 4.

Cómo le fue al Lobo la última vez que enfrentó a Central Córdoba en Copa Argentina

El último choque por Copa Argentina entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, se dio el 6 de abril del 2022. En aquel cruce, el encuentro terminó 0-0 y el Lobo se metió en los 16avos de la Copa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la definición por penales.

El conjunto jujeño empezó abajo en la tanda de penales, ya que Guillermo Corsaro había errado su disparo, pero luego se emparejó. El sexto tiro del Ferroviario lo tuvo Jonathan Bay, y Cristian Lucchetti lo atajó. Finalmente, Roberto Hernández convirtió el suyo, y terminó la tanda en un 4-3.

De esta manera, por primera vez en su historia, el Lobo lograba avanzar de fase en la Copa Argentina.