Marcha Universitaria Federal: cómo será en Jujuy

Hoy se realizará en todo el país la Marcha Universitaria Federal en defensa de la Universidad pública. En la provincia la concentración será a las 17 en la Facultad de Ciencias Agrarias y posterior marcha por las calles céntricas de San Salvador.

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País. Marcha Universitaria: a qué hora es la movilización de este martes 12 de mayo

De la actividad, adelantaron los organizadores, participarán los diferentes gremios universitarios como UTDUJ y APUNJu además de autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). Así también diferentes organizaciones sindicales de la provincia, estudiantes y distintos integrantes de la comunidad universitaria.

“Es la cuarta marcha general en defensa de la universidad pública”, dijo Gabriela Gresores, Secretaria Gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU) y agregó que “es en demanda de un financiamiento correcto, no quiere decir un aumento sino que se pueda mantener el financiamiento de las universidades y los salarios de docente y no docentes”.

Gresores recordó que “tenemos una Ley que ha sido votada tres veces y fue parada por la justicia dos veces y que este gobierno desconoce”. “La exigencia no es más que se cumpla la Ley, esa es nuestra consigna y que nos permita continuar con el funcionamiento como corresponde en las universidades”, sostuvo la Secretaria Gremial.

photo Marcha universitaria en Jujuy Marcha universitaria en Jujuy (foto archivo).

Por último Gresores sostuvo que “En la UNJU tenemos un 40% de los compañeros con salarios por debajo 500 mil pesos. Hoy, los docentes universitarios y preuniversitarios seguimos percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras las universidades nacionales atraviesan una situación crítica por el ajuste y el desfinanciamiento”.

Reclamos universitarios

Recomposición salarial: Los gremios denuncian que los salarios de docentes y no docentes son los más bajos en más de 20 años y han perdido un 32% de su poder adquisitivo.

Presupuesto operativo: Alertan sobre una pérdida real del 45,6% en los fondos para el funcionamiento de las facultades desde el año 2000.

Becas y Ciencia: Demandan el sostenimiento de las becas estudiantiles y del presupuesto para investigación científica nacional.

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Apoyo y marcha del CEDEMS

A través de las redes sociales el gremio que nuclea a los docentes de nivel medio y superior confirmó su participación y adhesión a la marcha federal.

“Como sindicato docente de los niveles medio y superior, acompañamos el reclamo de la docencia universitaria, del estudiantado, de los no docentes y de las familias que depositan en la universidad pública sus mayores expectativas de futuro”.

Desde el sector universitario vienen advirtiendo sobre una fuerte caída del financiamiento y un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades.

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Dónde y a qué hora será la marcha en Jujuy

En Jujuy también habrá movilización este martes 12 de mayo. Según las convocatorias difundidas, una de las concentraciones será a las 16:30 en Balcarce 1162, en la sede de CEDEMS.

Además, otra convocatoria está prevista para las 17 horas sobre calle Alberdi, entre 19 de Abril e Independencia, bajo la consigna de unidad en defensa de la universidad pública y con el reclamo de aplicación de la ley.

Entre las organizaciones que aparecen convocando en la provincia figuran ADIUNJu, APUNJu, la Unión de Trabajadores Docentes Universitarios de Jujuy y sectores estudiantiles.