Duplicarán el abono a docentes de Jujuy que deban trasladarse más de 60 kilómetros

El Programa de Ampliación Excepcional del Pasaje de Abono está destinado para docentes de nivel secundario y superior que deban trasladarse más de 60 kilómetros desde su domicilio real hasta su lugar de trabajo y consistirá en la duplicación de los abonos semanales, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa vigente.

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De acuerdo a lo informado por el Gobierno, el programa dispone la duplicación de los abonos semanales para los trabajadores de la educación alcanzados por esta disposición.

El objetivo es acompañar a los docentes que cumplen funciones en distintos puntos del territorio provincial y que deben afrontar traslados de larga distancia para llegar a sus lugares de trabajo.

A quiénes alcanza

El beneficio está dirigido a docentes de Nivel Secundario y Superior que acrediten una distancia superior a 60 kilómetros entre su domicilio real y el establecimiento donde prestan servicios.

Desde la Provincia señalaron que esta medida forma parte de una serie de acciones orientadas a dar respuesta a planteos del sector docente.

Qué condiciones deberá cumplir

También se indicó que el beneficio deberá ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente.

Entre los aspectos contemplados figuran las frecuencias, las condiciones de prestación y el estado de las unidades del transporte de línea regular habilitadas por la Secretaría de Transporte de la Provincia.