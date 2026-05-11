Duplicarán el abono a docentes de Jujuy que deban trasladarse más de 60 kilómetros

El Programa de Ampliación Excepcional del Pasaje de Abono está destinado para docentes de nivel secundario y superior que deban trasladarse más de 60 kilómetros desde su domicilio real hasta su lugar de trabajo y consistirá en la duplicación de los abonos semanales, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa vigente.
En qué consiste la medida
De acuerdo a lo informado por el Gobierno, el programa dispone la duplicación de los abonos semanales para los trabajadores de la educación alcanzados por esta disposición.
El objetivo es acompañar a los docentes que cumplen funciones en distintos puntos del territorio provincial y que deben afrontar traslados de larga distancia para llegar a sus lugares de trabajo.
A quiénes alcanza
El beneficio está dirigido a docentes de Nivel Secundario y Superior que acrediten una distancia superior a 60 kilómetros entre su domicilio real y el establecimiento donde prestan servicios.
Desde la Provincia señalaron que esta medida forma parte de una serie de acciones orientadas a dar respuesta a planteos del sector docente.
Qué condiciones deberá cumplir
También se indicó que el beneficio deberá ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente.
Entre los aspectos contemplados figuran las frecuencias, las condiciones de prestación y el estado de las unidades del transporte de línea regular habilitadas por la Secretaría de Transporte de la Provincia.
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