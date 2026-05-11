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11 de mayo de 2026 - 21:26
Jujuy.

Fundación Manos Abiertas: "Se incrementaron los platos de comida para personas en situación de calle"

Desde la Fundación Manos Abiertas advirtieron un aumento de personas que asisten a las paradas solidarias por el frío y solicitaron mantas y ropa de abrigo.

Por  Judith Girón
Fundación Manos Abiertas

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Alejandra Esqueti, integrante de la institución, explicó en Canal 4 que debido a la llegada anticipada del frío tuvieron que adelantar la campaña de invierno y aumentar la cantidad de platos de comida que preparan cada lunes para asistir a quienes más lo necesitan.

“Se incrementaron los platos de comida para personas en situación de calle”, señalaron, al remarcar que semanas atrás entregaban alrededor de 60 raciones y actualmente ya superan las 80 por jornada.

Personas en situación de calle: cómo es la asistencia de la Fundación Manos Abiertas

Según explicaron, muchas de las personas asistidas viven directamente en la calle, mientras que otras atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad económica y social. Además de la comida caliente, durante las recorridas también entregan mantas, ropa de abrigo y contención emocional.

El menú de este lunes fue un “locrillo” preparado por voluntarios de cocina, mientras que las entregas se realizaron en las dos paradas habituales: una frente al Hospital Pablo Soria y otra en la zona de Marconi y Politécnico.

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Fundación Manos Abiertas

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Desde Manos Abiertas solicitaron la colaboración de la comunidad con donaciones de mantas, frazadas y ropa de invierno para afrontar las semanas más frías que se aproximan.

La organización también desarrolla actividades de acompañamiento los miércoles y viernes, jornadas en las que personas en situación de calle pueden acceder a duchas, merienda y espacios de escucha y contención.

“Lo más importante es escucharlos y acompañarlos, porque son personas que muchas veces llegan a la calle después de situaciones muy traumáticas”, expresaron desde la institución solidaria.

Embed - Alejandra Esqueti - Manos Abiertas

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