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6 de mayo de 2026 - 15:58
Jujuy.

Personas en situación de calle: cómo es la asistencia en Jujuy

Una red gubernamental asiste y ayuda a las personas en situación de calle en Jujuy. Conocé cómo es el proceso de contención

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Personas ensituación de calle (Foto ilustrativa)

Personas en situación de calle (Foto ilustrativa)

Con la llegada de las bajas temperaturas, las personas en situación de calle sufren el frío y la falta de recursos para aminorar sus efectos. Es por eso que el Gobierno de Jujuy trabaja en la asistencia y contención, tanto de hombres como de mujeres.

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La red incluye una asistencia integral con una intervención coordinada y cobertura alimentaria diaria con recursos provinciales durante todo el año. El trabajo lo coordina el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia en el marco del Comité Operativo de Emergencias (COE).

Distintos organismos gubernamentales coordinan acciones bajo un protocolo de intervención interinstitucional que optimiza la respuesta, trabajo entre los ministerios de Seguridad y Salud, que siguen un riguroso análisis.

Por ejemplo intervienen para evaluar la condición de cada persona y definir la estrategia de abordaje más adecuada, pero respetando la voluntad y decisión de cada persona, ya que en algunos casos, estas personas deciden no aceptar la intervención.

personas en situacion de calle
Personas en situaci&oacute;n de calle (Foto ilustrativa)

Personas en situación de calle (Foto ilustrativa)

Además, confirmaron que trabajan juntamente con el Proyecto Puente, entidad no gubernamental. “Se garantiza asistencia alimentaria caliente y abrigo por el tiempo que resulte necesario”, subrayó la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola.

La Dirección de Alimentación Saludable de la Secretaría de Asistencia Directa, entrega 90 raciones diarias de alimentación saludable junto con el suministro de gas e insumos para el funcionamiento del refugio que alberga a las personas en situación vulnerable.

Los integrantes del Proyecto Puente realizan recorridas nocturnas para asistir a quienes permanecen en la vía pública. En promedio, 30 personas se alimentan dentro del refugio y el resto recibe asistencia directa en la calle.

Cómo actuar si una persona en situación de calle está en riesgo

Si se observa a alguien en situación de calle corriendo peligro, desorientado o con problemas de salud, es fundamental realizar una denuncia inmediata. Se puede hacer al 103 (Defensa Civil), al 911 (Policía) o al 107 (SAME).

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