Más de 100 personas en situación de calle compartieron la Navidad en Jujuy

Voluntarios de distintos puntos de la provincia se unificaron en esta iniciativa, que buscó llevar no solo comida, sino "una cena de amor" a quienes más lo necesitan. Platos calientes, postres y bebidas llenaron las mesas bajo las estrellas, creando un ambiente familiar pese a las adversidades.
Una de las imágenes fuertes fue la presencia de varios bebes y niños junto a sus madres y padres, algunos en situación de adicción.
Semanas de esfuerzo comunitario para la Navidad solidaria
Semanas antes del 24 de diciembre, la organización lanzó un llamado masivo a la comunidad jujeña para donar alimentos, productos de higiene y utensilios. La respuesta fue muy positiva, ya que vecinos, comercios y particulares aportaron lo necesario para preparar el esta tan importante cena destacando el espíritu colaborativo de Jujuy.