97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detecta 97 alcoholemias positivas durante Nochebuena en todo el país . Los operativos abarcan rutas nacionales, autopistas y accesos en 39 puntos estratégicos distribuidos en 24 provincias argentinas.

Fiscalizaciones en 39 puntos estratégicos de la Nación controlan 5.220 vehículos y retienen 102 licencias. Los controles fiscalizaron 5.220 vehículos a lo largo de todo el territorio nacional . La alcoholemia récord nacional alcanza 1,83 g/l en Caucete, San Juan, valor que triplica el límite legal de 0,50 g/l.

Ranking nacional de alcoholemias récord: 1,83 g/l lidera en San Juan desde todo el país

Caucete, San Juan, registra el récord nacional con 1,83 g/l en operativos de todo el país . Este nivel equivale a más de 10 copas de alcohol y reduce los reflejos en un 80%.

Gualeguaychú, Entre Ríos, ocupa el segundo lugar nacional con 1,66 g/l. Wanda, Misiones, completa el podio con 1,57 g/l detectado en fiscalizaciones nacionales .

En todo el país , ANSV reduce siniestros fatales un 15% en operativos de verano 2024. Las 97 alcoholemias positivas evitan tragedias en rutas con 2 millones de vehículos estimados en Nochebuena.

Datos históricos de ANSV confirman tendencias nacionales: 2023 registró 82 positivos en Nochebuena; 2022, 75 casos. El récord de 1,83 g/l supera los máximos anteriores en un 20%.

La cobertura en todo el país incluye Ruta Nacional 40 en el Norte, Panamericana en Buenos Aires, Ruta 3 en la Patagonia y accesos a destinos turísticos como Mar del Plata y Bariloche.

La siniestralidad vial causa 4.000 muertes anuales en Argentina, 25% por alcohol según ANSV. Controles nacionales salvan 300 vidas por temporada de verano. Las autoridades nacionales recomiendan designar conductor designado en fiestas. Un positivo arrastra costos judiciales superiores a $500.000 por vehículo decomisado.

Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.