jueves 25 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de diciembre de 2025 - 12:02
Preocupante.

97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

Operativos de la Agencia de Seguridad vial fiscalizaron 5.220 vehículos y retienen 102 licencias por consumo de alcohol en todo el país.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

Lee además
Mató a su vecino en La Plata.
La Plata.

Un hombre mató a su vecino por tirar pirotecnia
Imagen ilustrativa. 
Economía.

ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH con el aumento de enero

Fiscalizaciones en 39 puntos estratégicos de la Nación controlan 5.220 vehículos y retienen 102 licencias. Los controles fiscalizaron 5.220 vehículos a lo largo de todo el territorio nacional . La alcoholemia récord nacional alcanza 1,83 g/l en Caucete, San Juan, valor que triplica el límite legal de 0,50 g/l.

Ranking nacional de alcoholemias récord: 1,83 g/l lidera en San Juan desde todo el país

Provincia Localidad Alcoholemia (g/l)

  • San Juan Caucete 1,83
  • Entre Ríos Gualeguaychú 1,66
  • Misiones Wanda 1,57
  • Río Negro Bariloche 1,49
  • Río Negro Las Grutas 1,47

Caucete, San Juan, registra el récord nacional con 1,83 g/l en operativos de todo el país . Este nivel equivale a más de 10 copas de alcohol y reduce los reflejos en un 80%.

Gualeguaychú, Entre Ríos, ocupa el segundo lugar nacional con 1,66 g/l. Wanda, Misiones, completa el podio con 1,57 g/l detectado en fiscalizaciones nacionales .

En todo el país , ANSV reduce siniestros fatales un 15% en operativos de verano 2024. Las 97 alcoholemias positivas evitan tragedias en rutas con 2 millones de vehículos estimados en Nochebuena.

BARILOCHE (9)

Datos históricos de ANSV confirman tendencias nacionales: 2023 registró 82 positivos en Nochebuena; 2022, 75 casos. El récord de 1,83 g/l supera los máximos anteriores en un 20%.

La cobertura en todo el país incluye Ruta Nacional 40 en el Norte, Panamericana en Buenos Aires, Ruta 3 en la Patagonia y accesos a destinos turísticos como Mar del Plata y Bariloche.

La siniestralidad vial causa 4.000 muertes anuales en Argentina, 25% por alcohol según ANSV. Controles nacionales salvan 300 vidas por temporada de verano. Las autoridades nacionales recomiendan designar conductor designado en fiestas. Un positivo arrastra costos judiciales superiores a $500.000 por vehículo decomisado.

Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un hombre mató a su vecino por tirar pirotecnia

ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH con el aumento de enero

El pueblo de Tucumán con paisajes de ensueño que fascina a todos los turistas que lo visitan

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo

Navidad 2025: se vendieron menos juguetes que el año pasado

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa. 
Economía.

ANSES: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH con el aumento de enero

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla
Sociedad.

Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Qué se puede hacer en esta bella y oculta localidad del país. video
Turismo.

El pueblo de Tucumán con paisajes de ensueño que fascina a todos los turistas que lo visitan

Colectivos - Foto de archivo
Servicios.

Cómo funcionan los colectivos en Jujuy este 25 de diciembre

Pirotecnia cero en Jujuy.
Atención.

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en estas fiestas

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix video
Comienza el final

Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel