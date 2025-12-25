97 alcoholemias positivas en todo el país con récord en San Juan

Fiscalizaciones en 39 puntos estratégicos de la Nación controlan 5.220 vehículos y retienen 102 licencias. Los controles fiscalizaron 5.220 vehículos a lo largo de todo el territorio nacional . La alcoholemia récord nacional alcanza 1,83 g/l en Caucete, San Juan, valor que triplica el límite legal de 0,50 g/l.
Ranking nacional de alcoholemias récord: 1,83 g/l lidera en San Juan desde todo el país
Provincia Localidad Alcoholemia (g/l)
San Juan Caucete 1,83
Entre Ríos Gualeguaychú 1,66
Misiones Wanda 1,57
Río Negro Bariloche 1,49
Río Negro Las Grutas 1,47
Caucete, San Juan, registra el récord nacional con 1,83 g/l en operativos de todo el país . Este nivel equivale a más de 10 copas de alcohol y reduce los reflejos en un 80%.
Gualeguaychú, Entre Ríos, ocupa el segundo lugar nacional con 1,66 g/l. Wanda, Misiones, completa el podio con 1,57 g/l detectado en fiscalizaciones nacionales .
En todo el país , ANSV reduce siniestros fatales un 15% en operativos de verano 2024. Las 97 alcoholemias positivas evitan tragedias en rutas con 2 millones de vehículos estimados en Nochebuena.
Datos históricos de ANSV confirman tendencias nacionales: 2023 registró 82 positivos en Nochebuena; 2022, 75 casos. El récord de 1,83 g/l supera los máximos anteriores en un 20%.
La cobertura en todo el país incluye Ruta Nacional 40 en el Norte, Panamericana en Buenos Aires, Ruta 3 en la Patagonia y accesos a destinos turísticos como Mar del Plata y Bariloche.
La siniestralidad vial causa 4.000 muertes anuales en Argentina, 25% por alcohol según ANSV. Controles nacionales salvan 300 vidas por temporada de verano. Las autoridades nacionales recomiendan designar conductor designado en fiestas. Un positivo arrastra costos judiciales superiores a $500.000 por vehículo decomisado.
Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.