jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 11:32
Internacional.

Un sismo de 6.1 grados sacudió el norte de Chile con epicentro cerca de Parque Fray Jorge

El sismo de Chile fue de mediana intensidad y duró cerca de 50 segundos, en Argentina se sintió en varias provincias cordilleranas

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sismo de 6.1 grados sacudió el norte de Chile con epicentro cerca de Parque Fray Jorge

Sismo de 6.1 grados sacudió el norte de Chile con epicentro cerca de Parque Fray Jorge

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este jueves por la mañana en la zona centro-norte de Chile, con epicentro aproximadamente 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo, según los primeros informes técnicos del organismo sísmico chileno.

El monitoreo de la actividad sísmica está a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y explicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El sismo de mediana intensidad tuvo una duración cercana a los 50 segundos. Además de las regiones del norte y centro de Chile, en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis y hasta Córdoba se percibió el temblor, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) en base a lo medido en la escala Mercalli.

Datos principales del sismo

  • Magnitud: 6.1 grados en la escala de Richter.
  • Hora local: alrededor de 10:34:30 a.m. (hora de Chile).
  • Epicentro: a 15 km al sureste de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo (centro-norte chileno).
  • Coordenadas: aproximadamente latitud –30.78, longitud –71.61.
  • Profundidad: estimada en 33 kilómetros bajo la superficie terrestre.
  • Riesgo de tsunami: las autoridades señalaron que no se reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas tras este movimiento.
  • Hasta el momento de este reporte no se confirmaron víctimas ni daños materiales significativos asociados al sismo, que fue perceptible en varias zonas del centro y norte del país vecino.

Contexto sísmico

Chile se ubica en una de las áreas de mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de grandes placas tectónicas, lo que genera constantes temblores de diversa intensidad a lo largo del año. Eventos con magnitudes superiores a 6 son relativamente frecuentes en regiones como Coquimbo, Atacama y otras zonas del norte y centro del país.

