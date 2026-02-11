miércoles 11 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de febrero de 2026 - 08:44
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

El sismo ocurrió este miércoles por la mañana, con una profundidad de 249 kilómetros. Especialistas recuerdan que Jujuy integra una región sísmica activa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sismo en Susques.

Sismo en Susques.

Lee además
Marcha contra la Reforma Laboral. video
Protesta.

Marcha en Jujuy contra la Reforma Laboral
Inflación en Jujuy.
Datos.

La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

De acuerdo con los datos técnicos, el movimiento presentó una profundidad de 249 kilómetros, una característica que influye de manera directa en la percepción del temblor en superficie. Por esta razón, algunas personas lograron advertir una leve vibración, mientras que en otras zonas el sismo pasó casi inadvertido.

El fenómeno volvió a poner en foco la condición sísmica de la provincia, ubicada dentro de una región donde este tipo de eventos resulta frecuente a lo largo del año.

Dónde se localizó el epicentro

El epicentro se localizó en el área de la Puna jujeña, una zona con baja densidad poblacional y actividad sísmica habitual. Las coordenadas informadas indican una latitud de -23.164 y una longitud de -66.705, dentro de un sector cordillerano con movimientos geológicos constantes.

La magnitud 3 se considera baja en la escala sísmica, aunque su percepción depende de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo. En este caso, la gran profundidad atenuó el impacto en superficie.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento, según los primeros relevamientos conocidos durante la mañana.

Por qué Jujuy es una zona sísmica

La provincia de Jujuy integra el denominado corredor sísmico del noroeste argentino, una región influida por la dinámica de la placa de Nazca y su interacción con la placa Sudamericana. Este proceso genera acumulación de energía que se libera de manera periódica a través de sismos.

En especial, la zona de la Puna y la Cordillera Oriental registra movimientos frecuentes, muchos de ellos de magnitud baja o moderada. En la mayoría de los casos, estos eventos ocurren a gran profundidad, lo que reduce sus efectos en la superficie.

Este comportamiento explica por qué los temblores forman parte del registro habitual de la provincia y no siempre derivan en consecuencias visibles.

Sismo en Susques
Sismo en Susques.

Sismo en Susques.

Por qué estos sismos son comunes en la región

Los sismos profundos, como el registrado este martes, resultan habituales en el norte argentino debido a la subducción de placas tectónicas. Al producirse a más de 200 kilómetros de profundidad, la energía se disipa antes de alcanzar la superficie con fuerza.

Este tipo de eventos suele sentirse como una vibración suave o un leve movimiento de objetos, sin generar daños estructurales. En muchos casos, solo los perciben personas en reposo o en edificios altos.

La recurrencia de estos movimientos responde a procesos geológicos de larga duración, propios de una región joven desde el punto de vista tectónico.

Qué hacer ante un temblor en Jujuy

Aunque el sismo de este martes no generó consecuencias, los organismos de prevención recuerdan la importancia de conocer pautas básicas de actuación ante movimientos telúricos. Mantener la calma y ubicarse en espacios seguros resulta clave.

También se recomienda identificar previamente zonas protegidas dentro de viviendas y lugares de trabajo, como marcos de puertas firmes o mesas resistentes, y evitar el uso de ascensores durante un temblor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marcha en Jujuy contra la Reforma Laboral

La inflación en Jujuy en enero fue de 3,1% y acumula 32,3% en los últimos 12 meses

Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

Carnaval 2026: horarios de bailes e ingreso de menores

Prorrogaron la licitación del transporte y garantizan el servicio en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Matías Jurado ingresando al MPA  video
MPA.

Caso Matías Jurado: convocan a familiares de hombres desaparecidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Therian en Jujuy.  video
Tendencia.

Encuentro de Therian en Jujuy: qué piensa la gente sobre esta comunidad

Sismo en Susques.
INPRES.

¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

La historia de fe y humildad de Bernadette.
Mundo.

El legado de Bernadette en Lourdes: de gruta olvidada a santuario mundial

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral
EN VIVO.

Tras los incidentes afuera del Congreso, sigue el debate por la Reforma Laboral

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy juega hoy con Central Córdoba: datos curiosos, horario y tv

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel