¡Tembló Jujuy! Un fuerte sismo se sintió esta mañana

Un sismo de magnitud 3 se registró este miércoles 11 de febrero a las 7.34 en la provincia de Jujuy y se percibió en distintas localidades del territorio provincial. El evento tuvo su epicentro a 37 kilómetros al noroeste de Susques, 57 kilómetros al sudoeste de Pirquitas y 85 kilómetros al noreste de Catúa.

De acuerdo con los datos técnicos, el movimiento presentó una profundidad de 249 kilómetros, una característica que influye de manera directa en la percepción del temblor en superficie. Por esta razón, algunas personas lograron advertir una leve vibración, mientras que en otras zonas el sismo pasó casi inadvertido.

El fenómeno volvió a poner en foco la condición sísmica de la provincia, ubicada dentro de una región donde este tipo de eventos resulta frecuente a lo largo del año.

El epicentro se localizó en el área de la Puna jujeña, una zona con baja densidad poblacional y actividad sísmica habitual. Las coordenadas informadas indican una latitud de -23.164 y una longitud de -66.705, dentro de un sector cordillerano con movimientos geológicos constantes.

La magnitud 3 se considera baja en la escala sísmica, aunque su percepción depende de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo. En este caso, la gran profundidad atenuó el impacto en superficie.

No se reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento, según los primeros relevamientos conocidos durante la mañana.

Por qué Jujuy es una zona sísmica

La provincia de Jujuy integra el denominado corredor sísmico del noroeste argentino, una región influida por la dinámica de la placa de Nazca y su interacción con la placa Sudamericana. Este proceso genera acumulación de energía que se libera de manera periódica a través de sismos.

En especial, la zona de la Puna y la Cordillera Oriental registra movimientos frecuentes, muchos de ellos de magnitud baja o moderada. En la mayoría de los casos, estos eventos ocurren a gran profundidad, lo que reduce sus efectos en la superficie.

Este comportamiento explica por qué los temblores forman parte del registro habitual de la provincia y no siempre derivan en consecuencias visibles.

Sismo en Susques Sismo en Susques.

Por qué estos sismos son comunes en la región

Los sismos profundos, como el registrado este martes, resultan habituales en el norte argentino debido a la subducción de placas tectónicas. Al producirse a más de 200 kilómetros de profundidad, la energía se disipa antes de alcanzar la superficie con fuerza.

Este tipo de eventos suele sentirse como una vibración suave o un leve movimiento de objetos, sin generar daños estructurales. En muchos casos, solo los perciben personas en reposo o en edificios altos.

La recurrencia de estos movimientos responde a procesos geológicos de larga duración, propios de una región joven desde el punto de vista tectónico.

Qué hacer ante un temblor en Jujuy

Aunque el sismo de este martes no generó consecuencias, los organismos de prevención recuerdan la importancia de conocer pautas básicas de actuación ante movimientos telúricos. Mantener la calma y ubicarse en espacios seguros resulta clave.

También se recomienda identificar previamente zonas protegidas dentro de viviendas y lugares de trabajo, como marcos de puertas firmes o mesas resistentes, y evitar el uso de ascensores durante un temblor.