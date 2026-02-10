martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 13:06
Carnaval en Jujuy.

Más de 350 diablos bajarán en Uquía y se esperan alrededor de 15 mil personas

El próximo sábado se realizará la tradicional bajada de los diablos en Uquía. Informaron cómo será el operativo y que se espera el descenso de más de 350 diablos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital

Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital

Uquía vive días de intensa preparación para uno de los eventos más convocantes del norte argentino: el desentierro del Carnaval y la tradicional bajada de los diablos. Para esta edición, se espera la participación de 350 a 400 diablos entre las dos comparsas locales, además de una afluencia estimada de 10 mil a 15 mil visitantes, según datos de años anteriores.

Desde la organización explicaron a TodoJujuy.com que Uquía contará nuevamente con la presencia de dos comparsas: Los Puyaya, de perfil más tradicional y familiar, y Los Alegres de Uquía, conocida por ser la más multitudinaria. Ambas formarán parte del colorido despliegue que atrae a miles de turistas y jujeños cada carnaval.

bajada de los diablos uquia (1)

Actividades previas y cronograma del desentierro

La celebración comenzará desde el viernes, con el clásico Festival de la Chicha, y continuará durante la semana con diversas actividades, entre ellas la recepción de las comadres el próximo jueves.

Respecto a la bajada de los diablos por el Cerro Blanco, señalaron que el horario es aleatorio, y solo se anuncia a través de las tradicionales bombas que marcan cada etapa del ritual.

Ese día se tiran tres bombas:

  1. La primera por la mañana temprano.

  2. La segunda durante el mediodía.

  3. Y la tercera en un momento inesperado, generalmente entre las 16 y 18 horas, lo que da inicio a la explosión del descenso de cientos de diablos por el cerro.

bajada de los diablos uquia (3)

Operativo especial: estacionamiento y organización

Dado el gran flujo de visitantes, se dispuso un importante operativo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad:

  • Tres estacionamientos habilitados y un cuarto en preparación.

  • Un diagrama coordinado junto a la Policía de Jujuy.

  • El pueblo se dividió en dos sectores: del lado derecho de la Ruta 9 (viniendo desde San Salvador de Jujuy) estarán los estacionamientos; mientras que del lado izquierdo, los puestos de comida, vendedores ambulantes y servicios para el público.

Los organizadores remarcan que este es “el carnaval más grande de Argentina”, destacando una particularidad única, que a diferencia de otros puntos del país donde las comparsas quedan separadas del público, en Uquía la comparsa se fusiona con la gente, que se convierte en parte del espectáculo.

Así se vivió la bajada de los diablos en 2025

bajada de diablos uquia

