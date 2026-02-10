Más de 350 diablos bajarán en Uquía y se esperan alrededor de 15 mil personas

Uquía vive días de intensa preparación para uno de los eventos más convocantes del norte argentino: el desentierro del Carnaval y la tradicional bajada de los diablos. Para esta edición, se espera la participación de 350 a 400 diablos entre las dos comparsas locales, además de una afluencia estimada de 10 mil a 15 mil visitantes, según datos de años anteriores.
Desde la organización explicaron a TodoJujuy.com que Uquía contará nuevamente con la presencia de dos comparsas: Los Puyaya, de perfil más tradicional y familiar, yLos Alegres de Uquía, conocida por ser la más multitudinaria. Ambas formarán parte del colorido despliegue que atrae a miles de turistas y jujeños cada carnaval.
Actividades previas y cronograma del desentierro
La celebración comenzará desde el viernes, con el clásico Festival de la Chicha, y continuará durante la semana con diversas actividades, entre ellas la recepción de las comadres el próximo jueves.
Respecto a la bajada de los diablos por el Cerro Blanco, señalaron que el horario es aleatorio, y solo se anuncia a través de las tradicionales bombas que marcan cada etapa del ritual.
Ese día se tiran tres bombas:
La primera por la mañana temprano.
La segunda durante el mediodía.
Y la tercera en un momento inesperado, generalmente entre las 16 y 18 horas, lo que da inicio a la explosión del descenso de cientos de diablos por el cerro.
Operativo especial: estacionamiento y organización
Dado el gran flujo de visitantes, se dispuso un importante operativo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad:
Tres estacionamientos habilitados y un cuarto en preparación.
Un diagrama coordinado junto a la Policía de Jujuy.
El pueblo se dividió en dos sectores: del lado derecho de la Ruta 9 (viniendo desde San Salvador de Jujuy) estarán los estacionamientos; mientras que del lado izquierdo, los puestos de comida, vendedores ambulantes y servicios para el público.
Los organizadores remarcan que este es “el carnaval más grande de Argentina”, destacando una particularidad única, que a diferencia de otros puntos del país donde las comparsas quedan separadas del público, en Uquía la comparsa se fusiona con la gente, que se convierte en parte del espectáculo.