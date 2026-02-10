¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

Este martes el INDEC dará a conocer la inflación de enero , una cifra clave para entender cómo arranca 2026 y el primer registro que se difunde luego de la controvertida renuncia de Marco Lavagna al organismo, ocurrida el lunes pasado tras sus desacuerdos con Javier Milei y Luis Caputo en torno a la forma de calcular la inflación .

Luego de que el Gobierno resolviera demorar la modificación de la fórmula —que incorporaba los nuevos ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 , con mayor peso de los servicios —, el dato se difundirá a las 16 , como es habitual, utilizando el esquema actual , que continuará vigente sin un plazo definido .

Lavagna impulsaba este proyecto desde su etapa en la gestión de Alberto Fernández , con avances iniciados en 2022 , y de acuerdo a lo señalado por Joaquín Cottani , exviceministro de Caputo , el esquema metodológico ya se encontraba finalizado a mediados de 2024 . Sin embargo, el escenario actual es distinto: debido al prolongado proceso que demandará la elaboración de una nueva Encuesta de Hogares , se prevé que la puesta en marcha del renovado índice de precios al consumidor recién podría concretarse hacia 2030 .

Durante la mañana del lunes , antes de que se concretara la salida de Lavagna , Caputo había anticipado que la inflación de enero rondaría el 2,5% y, hasta ese momento, la aplicación del nuevo esquema de cálculo estaba ratificada . Sin embargo, luego de la dimisión y de confirmarse que se mantendría la metodología vigente , el ministro negó que el cambio hubiese generado una suba del índice . Por el contrario, precisó que la variación habría sido mínima , de apenas una décima , e incluso con un registro más bajo .

El primer trimestre se ubicará por encima de 2%.

Inflación: proyecciones privadas para enero 2026

Luego de difundirse este lunes el índice de precios de la Ciudad, que mostró una suba del 3,1% en el último mes, las estimaciones de las consultoras privadas señalan que la inflación nacional de enero se movería en un rango de entre 2,4% y 2,7%. Si esos cálculos se concretan, el registro implicaría una baja frente al 2,8% de diciembre, aunque todavía sin quebrar el umbral del 2%, algo que no ocurre desde hace cinco meses, cuando en agosto se alcanzó un 1,9%, cifra que el Ejecutivo toma como referencia para afirmar el proceso de desinflación.

De acuerdo con el más reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central, la inflación del primer tramo del año se mantendría por encima del 2%. Para febrero se proyecta un avance del 2,1% y para marzo del 2,2%. La baja por debajo de ese nivel recién se daría en abril, con un estimado del 1,9%, y luego continuaría una trayectoria descendente: 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio.

En el último mes se repitió un escenario de contrastes entre los distintos sectores. Mientras los precios de alimentos y bebidas avanzaron con mayor moderación, favorecidos por un dólar más estable y un traspaso más limitado a las góndolas, algunos productos puntuales volvieron a encarecerse con fuerza, como las verduras y la carne. Al mismo tiempo, los servicios regulados y los de carácter público impulsaron nuevamente el indicador general, al igual que los rubros estacionales propios del período de mayor actividad, como el turismo y las propuestas recreativas.

Para la consultora C&T Asesores Económicos, la inflación de enero se ubicaría en torno al 2,4%, con un fuerte impacto del rubro alimentos y bebidas —el de mayor peso dentro del índice—, que habría trepado 4,1% impulsado principalmente por el encarecimiento de las verduras. “Dentro de bienes y servicios también se registraron subas superiores al promedio en productos de cuidado personal y estética, así como en actividades recreativas, debido al incremento típico del turismo durante el receso estival”, señaló María Castiglioni, directora de la firma.

En la misma línea, Equilibra estimó un avance del 2,4% y remarcó en su último informe que “el grueso del aumento responde a valores estacionales tras las subas en turismo y verduras”.

La consultora EcoGo también calculó una inflación del 2,4% para enero y destacó que el comportamiento de los precios fue diferente al del mes anterior. Según explicó en su informe más reciente, el mayor impulso provino del fuerte aumento en verduras, mientras que la carne mostró ajustes más moderados, cercanos al 3,6%. Además, señaló que los valores regulados avanzaron un 2% y empujaron el índice general, a partir de subas en las tarifas de electricidad (2,8%), gas (4%), medicina prepaga (2,4%), transporte en colectivos tanto en la Provincia (4,5%) como en la Ciudad de Buenos Aires (2,8%), y combustibles (1%).

“Proyectamos que estará entre 2,4% y 2,5% por las principales subas en rubros estacionales, como turismo por vacaciones, y aumentos significativos en verdulería. Sin embargo, esperamos una desaceleración de la inflación núcleo contra diciembre”, señaló Ricardo Delgado, director de Analytica.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso y la consultora Orlando Ferreres & Asociados anticiparon registros más elevados, con proyecciones del 2,6% y el 2,7%, respectivamente.

En este contexto, con ingresos que todavía no logran recomponerse y un nivel de consumo debilitado, una inflación mensual superior al 2% continúa siendo un obstáculo para la reactivación. El número que se conozca no solo definirá el tono económico del comienzo de 2026, sino que también funcionará como un termómetro clave del proceso de desaceleración inflacionaria.