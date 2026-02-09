martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 20:14
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

El Gobierno propuso un 10% escalonado y un bono sin monto definido, pero los gremios lo consideran insuficiente. Esperan la respuesta de la contrapropuesta.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo)

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo)

Lee además
Falleció el jugador Matías Alfonso de Ledesma.
Luto.

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño
Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto archivo).
Carnaval.

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

En diálogo con TodoJujuy, el referente de ADEP Jorge Calizaya detalló que la oferta oficial incluyó “un 4% para febrero, 2% para marzo, 2% para abril y 2% para julio, con la promesa de un bono en mayo por el Día del Trabajador, pero sin monto definido”. Para el gremio, la propuesta quedó lejos de las necesidades reales del sector.

“No cubre la inflación ni la canasta básica”

Desde ADEP consideraron insuficiente el ofrecimiento y remarcaron que no alcanza a cubrir la inflación acumulada. “Con una inflación mensual que ronda el 2,5%, en seis meses hablamos de alrededor del 15%, por lo que quedaríamos por debajo de la pauta inflacionaria”, señalaron. En ese marco, el sindicato rechazó de plano la propuesta y presentó una contrapropuesta que el Gobierno se comprometió a responder el jueves.

Uno de los ejes del planteo gremial es que los salarios estén alineados a la canasta básica, que hoy ronda el millón trescientos mil pesos. “Nos dicen que con el aumento hasta junio vamos a llegar a 900 mil pesos. Imagínense cuál va a ser la cifra de la canasta básica para ese mes. Por eso proponemos que el salario docente siempre sea acorde a ese indicador, para que la familia docente pueda cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo por su parte Mariela Chiri, también de la junta provisoria de ADEP.

Cuestionamiento a algunos ítems

Otro de los puntos cuestionados fue el ítem 1330, denominado “nuevo no remunerativo no bonificable”, que fija un monto de 120 mil pesos para todos los docentes por igual. Desde ADEP lo consideran distorsivo, ya que no contempla la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad ni la zona de desempeño. Además, el gremio advirtió que la intención oficial de “blanquear” ese ítem no resuelve las desigualdades internas del salario docente.

También se puso sobre la mesa la situación del reconocimiento médico, donde, según denunciaron, los docentes sufren destrato y malos tratos en distintos puntos de la provincia. A esto se suma la carga emocional y psicológica que enfrenta el sector. “El docente hoy está conteniendo prácticamente a la familia jujeña. Ese esfuerzo debe verse reflejado en el salario”, afirmaron.

CEDEMS define en Congreso

Mientras ADEP ya fijó su postura de rechazo, el CEDEMS definirá los pasos a seguir en un Congreso previsto para el próximo viernes. Allí se debatirá si se acepta o no la propuesta oficial y qué medidas se adoptarán en caso de que no haya una mejora en la oferta salarial.

Embed - JORGE CALIZAYA - ADEP

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Villa Jardín de Reyes celebrará una nueva edición del Jueves de Comadres

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Carnaval y consumo de alcohol: recomendaciones para cuidar la salud

Lo que se lee ahora
Cuándo es el Jueves de Comadres 2026. video
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel