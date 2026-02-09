ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo)

Tras las últimas paritarias, la Asociación de Educadores Provinciales rechazó la propuesta del Gobierno, que contemplaba un aumento del 10% distribuido en distintos tramos del año. En paralelo, el CEDEMS definirá su postura en un Congreso que se realizará el próximo viernes.

En diálogo con TodoJujuy, el referente de ADEP Jorge Calizaya detalló que la oferta oficial incluyó “un 4% para febrero, 2% para marzo, 2% para abril y 2% para julio, con la promesa de un bono en mayo por el Día del Trabajador, pero sin monto definido”. Para el gremio, la propuesta quedó lejos de las necesidades reales del sector.

“No cubre la inflación ni la canasta básica” Desde ADEP consideraron insuficiente el ofrecimiento y remarcaron que no alcanza a cubrir la inflación acumulada. “Con una inflación mensual que ronda el 2,5%, en seis meses hablamos de alrededor del 15%, por lo que quedaríamos por debajo de la pauta inflacionaria”, señalaron. En ese marco, el sindicato rechazó de plano la propuesta y presentó una contrapropuesta que el Gobierno se comprometió a responder el jueves.

Uno de los ejes del planteo gremial es que los salarios estén alineados a la canasta básica, que hoy ronda el millón trescientos mil pesos. “Nos dicen que con el aumento hasta junio vamos a llegar a 900 mil pesos. Imagínense cuál va a ser la cifra de la canasta básica para ese mes. Por eso proponemos que el salario docente siempre sea acorde a ese indicador, para que la familia docente pueda cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo por su parte Mariela Chiri, también de la junta provisoria de ADEP.

Cuestionamiento a algunos ítems Otro de los puntos cuestionados fue el ítem 1330, denominado “nuevo no remunerativo no bonificable”, que fija un monto de 120 mil pesos para todos los docentes por igual. Desde ADEP lo consideran distorsivo, ya que no contempla la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad ni la zona de desempeño. Además, el gremio advirtió que la intención oficial de “blanquear” ese ítem no resuelve las desigualdades internas del salario docente. También se puso sobre la mesa la situación del reconocimiento médico, donde, según denunciaron, los docentes sufren destrato y malos tratos en distintos puntos de la provincia. A esto se suma la carga emocional y psicológica que enfrenta el sector. “El docente hoy está conteniendo prácticamente a la familia jujeña. Ese esfuerzo debe verse reflejado en el salario”, afirmaron. CEDEMS define en Congreso Mientras ADEP ya fijó su postura de rechazo, el CEDEMS definirá los pasos a seguir en un Congreso previsto para el próximo viernes. Allí se debatirá si se acepta o no la propuesta oficial y qué medidas se adoptarán en caso de que no haya una mejora en la oferta salarial. Embed - JORGE CALIZAYA - ADEP

